Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть четвертая

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Данная статья продолжает цикл материалов по дешевым, быстрым и не требовательным шутерам. Всех представителей как обычно объединяют такие признаки как мыльные текстуры, малополигональные объекты, бредовый сюжет, скоротечные кампании.

реклама

Для тех, кто не читал прошлых статей:

1 часть

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

2 часть 

3 часть 

реклама

 Итак, начнем наше погружение в волшебный мир игр для ПК.


реклама

Arthur's Quest: Battle for the Kingdom – игра 2002 года от 3LV Games. Это фантастическая игра-шутер от первого лица. Сюжет повествует об молодом Артуре. Игра начинается с того, что вы появляетесь на пустыре перед странного вида деревней. Сквозь кривизну текстур к вам приблизилась страшная особа времен LithTech 1.0 (хотя разработчики утверждают, что 2.0). Не шевеля губами и не издавая никаких звуков, она попросит вас спасти деревню от полчищ дварфов.

 

реклама


W.A.R. Soldiers: The True Story – еще одна игра 2002 года от Asylum Games. Из очевидных преимуществ игры стоит выделить невысокие минимальные системные требования - Операционная система: Windows 95. Процессор: Pentium II 400 МГц. Оперативная память: 64 Мб. Какой-нибудь 3D Акселератор. Свободное пространство на жестком диске: 65 Мб.

 


Joint Operations: Typhoon Rising – игра 2004 года от NovaLogic. Эта видеоигра понравилась 96% пользователей Google. Игра является ответвлением серии Delta Force. Действие игры происходит в Индонезии, в ближайшем будущем, во время гражданской войны.

 


Breed – игра 2004 года от Brat Designs. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. Название говорит само за себя – бред чистой воды. Действие этого футуристического экшена разворачивается как на матушке-Земле, так и на околоземной орбите. На Землю напала раса биомеханических существ – Breed. Соответственно наша цель – показать этим злым чебурашкам, где раки зимуют.

 


Torrente 3: El Protector – игра 2005 года от Virtual Toys. В России известна как Torrente 3: Трахтенберг в Мадриде. Причем в русской версии заменили оригинальную модель главного героя на модель Трахтенберга. В том же 2005 году вышла Grand Theft Auto: San Andreas и Торрнете 3 прямо с ней конкурирует - такой же большой открытый мир, много оружия, транспорт. Почти все как в GTA:SA, только без темнокожих.
 


Terrorist Takedown: Covert Operations, известная в России как "Приказано уничтожить: Чужая территория" – игра 2006 года от CITY Interactive. Бежим по одной-единственной тропинке, отстреливаем непроходимо тупых (порой не видят игрока в упор) врагов и совсем редко садимся за руль армейского джипа. Арсенал, виденный в сотне похожих игр, задания, повторяющиеся из миссии в миссию, комментарии главного героя, репертуар которых составлен из самых дурацких киноклише.

 


Marine Sharpshooter 3 – игра 2007 года от Jarhead Games. Типичный рельсовый шутер с простой графикой и тупыми врагами. Нужно перемещаться между контрольными точками. Плосок здоровья не показывают, что как бы должно придать реализма. Можно управлять напарником, который только умеет несмело постреливать в сторону противника.

 


Приказано уничтожить. Операция в Колумбии – игра 2007 года от City Interactive. Это шутер от первого лица, где мы становимся членом антитеррористической группировки. Во время операции по уничтожению кокаиновых плантаций в Колумбии снайпер подстрелил главнокомандующего американской армии, а через несколько минут начался кровавый ад.

 


Снайпер. Цена победы – игра 2008 года от City Interactive. Играем за безымянного советского снайпера. Стрелять можно либо из штатной винтовки Мосина, либо из трофейного Маузера 98KS. При стрельбе надо учитывать скорость ветра, можно задерживать дыхание, чтобы винтовка не шаталась.

 


Marine Sharpshooter 4: Locked and Loaded – игра 2008 года от Groove Games. В этот раз снайпер и его наводчик отправляются в разные горячие точки по всему миру, чтобы уничтожить частную военную организацию, угрожающую всему миру ядерным оружием.

 


Terrorist Takedown 2 – игра 2008 года от City Interactive. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. Шутер от первого лица, по сюжету которого мы отправляемся в отряде морских котиков выполнять миссии от имени правительства США. Наша задача - остановить террористические акты и защитить мирных жителей от агрессии военных группировок.

 


Terrorist Takedown 3 – игра 2010 года от City Interactive. Плюсы: движок F.E.A.R. — симпатично, в меру технологично; эффекты; простой игровой процесс; много оружия; разнообразные миссии.

Минусы: слабая техническая составляющая; устаревший движок; сюжет отсутствует; текстуры размытые, как и остальная графика; тусклые уровни.

 


Приказано уничтожить: Снайпер - Московская миссия – игра 2012 года от Silden. В 2012 году вышли такие шутеры как FarCry 3, Dishonored, Max Payne 3, Mass Effect 3. Но все это меркнет по сравнению с данной игрой. Играем за Влада – наемного убийцу. Бегать не умеет, раны залечивает быстро. Текстуры размазанные. В игре четыре миссии: Москва, Мурманск, Байконур и Афганистан.

 

 

 

 

 

 

 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
30
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi отложила выпуск стабильной версии MIUI 12 для 8 смартфонов
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел в России на 50% – 64 МП, мощный процессор и NFC по самой низкой цене с начала продаж
21
AMD напомнила о конкурентном позиционировании видеокарт семейства Radeon RX 5000
57
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro подешевела в России на 10 000 рублей – отличная возможность получить доступ к культовым проектам и эксклюзивам
12
Все флагманы OnePlus 2019 года получили новую глобальную версию прошивки OxygenOS
2
CD Projekt RED рассказала о главном конкуренте Cyberpunk 2077 и пообещала выпустить проект, достойный Ведьмака 3
18
Стоимость видеокарты Radeon RX 570 с 8 Гб памяти опустилась до 10 000 рублей – популярная модель продолжает терять цену
30
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
43
Intel значительно увеличит производительность процессоров 12-го поколения, но снизит возможности интегрированной графики в 3 раза
36
Honor 30 сильно подешевел в России – Kirin 985, NFC и флагманская 40-Мп камера по самой низкой цене с начала продаж
+
Эксперты выяснили, сколько ядер нужно современным играм для комфортных 60fps – от 4-ядерного Ryzen 3 3300X до 12-ядерного Ryzen 9 3900X по мнению Techspot
31
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит значительно более высокие тактовые частоты по сравнению с текущим флагманом RTX 2080 Ti
18
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
11
Консоль PlayStation 5 показали в действии на примере известной некстген игры
15
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
28
Очередной эскиз представил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 в свете софитов
6
GeForce RTX 3060/3050 выйдут не ранее следующего года
19
130-долларовый смартфон Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
2
Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered
8
PES переходит на новый движок Unreal Engine 5
3

Популярные статьи

Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
115
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
30
Nokia 1020 - 41 мегапиксель и ничего больше
18
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
92
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть четвертая
+

Сейчас обсуждают

Dron
01:18
Тоже "специалист по ВРМ"? Что жИ ты автора "B450 Tomahawk была одним из самых удачных представителей своего чипсета, но даже она имела довольно среднюю 8-фазную систему питания (4 реальных фазы с удво...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
MriS
01:10
Редам заплатить надо было, нинтендо бесплатно все возможности тегры не дают реализовать. 19 года получше, чем 17-го ))
Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered
Fess 11fess11
01:05
Самое время бежать, чтобы взять культовую Тлоу2. Взять и ударом с разворота, как крутой Уокер.
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro подешевела в России на 10 000 рублей – отличная возможность получить доступ к культовым проектам и эксклюзивам
Андрей Бычков
01:04
Ну хз, мне кажется обновят китайские телефоны на 10.1 к концу месяца, я вон давно на версии 172 сижу 🤷🏼‍♂️
30 смартфонов HUAWEI 2018-2019 годов получили официальную стабильную EMUI 10.1 на Android 10
Dron
01:03
Ты опять не понял прочитанное - у меня на мосфетах, а у E1nher1а - на радиаторе.
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Евгений Яковлев
01:02
Серьезно? Серьезно? Не знаю как ты замерял FPS или где увидел просадки, возможно они и были, но как то забавно списывать их на то что новая консоль не тянет "Astro’s Playroom", исключая проблемы при п...
Консоль PlayStation 5 показали в действии на примере известной некстген игры
Yolanda Tarska
01:01
Да нет, в играх получше, а часто и сильно лучше, всякие ММО. А где уступает, серверные нагрузки? Так там берётся то, что нужно, если рендерить надо мгновенно, то арендуется кластер Амазона. А если под...
Прирост быстродействия AMD Zen 3 в вычислениях с плавающей запятой будет ближе к 10%
Don-Pedro
00:57
И это радует. PC гейминг наконец то станет уделом состоятельных буржуа, а школота и прочие ПеТеУшники исчезнут навсегда.
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Satoshi Araki
00:57
Да, ты не первый, от кого я слышу, что между 60 и 75 большая разница. Когда-нибудь и я на эту герцовку перейду, но пока что нынешняя моя карта больше под 60 заточена. И я не консольщик, просто иногда ...
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Dron
00:55
А чего не Экстрим от ГИГИ? Восьмой херо по сравнению с экстримом - ребёнок. И рекомендации не тебе, а читающим комменты. Ты жИ знатный Рокфеллер.
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем