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Данная статья продолжает цикл материалов по дешевым, быстрым и не требовательным шутерам. Всех представителей как обычно объединяют такие признаки как мыльные текстуры, малополигональные объекты, бредовый сюжет, скоротечные кампании.

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Для тех, кто не читал прошлых статей:

1 часть

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2 часть

3 часть

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Итак, начнем наше погружение в волшебный мир игр для ПК.





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Arthur's Quest: Battle for the Kingdom – игра 2002 года от 3LV Games. Это фантастическая игра-шутер от первого лица. Сюжет повествует об молодом Артуре. Игра начинается с того, что вы появляетесь на пустыре перед странного вида деревней. Сквозь кривизну текстур к вам приблизилась страшная особа времен LithTech 1.0 (хотя разработчики утверждают, что 2.0). Не шевеля губами и не издавая никаких звуков, она попросит вас спасти деревню от полчищ дварфов.

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W.A.R. Soldiers: The True Story – еще одна игра 2002 года от Asylum Games. Из очевидных преимуществ игры стоит выделить невысокие минимальные системные требования - Операционная система: Windows 95. Процессор: Pentium II 400 МГц. Оперативная память: 64 Мб. Какой-нибудь 3D Акселератор. Свободное пространство на жестком диске: 65 Мб.





Joint Operations: Typhoon Rising – игра 2004 года от NovaLogic. Эта видеоигра понравилась 96% пользователей Google. Игра является ответвлением серии Delta Force. Действие игры происходит в Индонезии, в ближайшем будущем, во время гражданской войны.





Breed – игра 2004 года от Brat Designs. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. Название говорит само за себя – бред чистой воды. Действие этого футуристического экшена разворачивается как на матушке-Земле, так и на околоземной орбите. На Землю напала раса биомеханических существ – Breed. Соответственно наша цель – показать этим злым чебурашкам, где раки зимуют.





Torrente 3: El Protector – игра 2005 года от Virtual Toys. В России известна как Torrente 3: Трахтенберг в Мадриде. Причем в русской версии заменили оригинальную модель главного героя на модель Трахтенберга. В том же 2005 году вышла Grand Theft Auto: San Andreas и Торрнете 3 прямо с ней конкурирует - такой же большой открытый мир, много оружия, транспорт. Почти все как в GTA:SA, только без темнокожих.







Terrorist Takedown: Covert Operations, известная в России как "Приказано уничтожить: Чужая территория" – игра 2006 года от CITY Interactive. Бежим по одной-единственной тропинке, отстреливаем непроходимо тупых (порой не видят игрока в упор) врагов и совсем редко садимся за руль армейского джипа. Арсенал, виденный в сотне похожих игр, задания, повторяющиеся из миссии в миссию, комментарии главного героя, репертуар которых составлен из самых дурацких киноклише.





Marine Sharpshooter 3 – игра 2007 года от Jarhead Games. Типичный рельсовый шутер с простой графикой и тупыми врагами. Нужно перемещаться между контрольными точками. Плосок здоровья не показывают, что как бы должно придать реализма. Можно управлять напарником, который только умеет несмело постреливать в сторону противника.





Приказано уничтожить. Операция в Колумбии – игра 2007 года от City Interactive. Это шутер от первого лица, где мы становимся членом антитеррористической группировки. Во время операции по уничтожению кокаиновых плантаций в Колумбии снайпер подстрелил главнокомандующего американской армии, а через несколько минут начался кровавый ад.





Снайпер. Цена победы – игра 2008 года от City Interactive. Играем за безымянного советского снайпера. Стрелять можно либо из штатной винтовки Мосина, либо из трофейного Маузера 98KS. При стрельбе надо учитывать скорость ветра, можно задерживать дыхание, чтобы винтовка не шаталась.





Marine Sharpshooter 4: Locked and Loaded – игра 2008 года от Groove Games. В этот раз снайпер и его наводчик отправляются в разные горячие точки по всему миру, чтобы уничтожить частную военную организацию, угрожающую всему миру ядерным оружием.





Terrorist Takedown 2 – игра 2008 года от City Interactive. Эта видеоигра понравилась 94% пользователей Google. Шутер от первого лица, по сюжету которого мы отправляемся в отряде морских котиков выполнять миссии от имени правительства США. Наша задача - остановить террористические акты и защитить мирных жителей от агрессии военных группировок.





Terrorist Takedown 3 – игра 2010 года от City Interactive. Плюсы: движок F.E.A.R. — симпатично, в меру технологично; эффекты; простой игровой процесс; много оружия; разнообразные миссии.

Минусы: слабая техническая составляющая; устаревший движок; сюжет отсутствует; текстуры размытые, как и остальная графика; тусклые уровни.





Приказано уничтожить: Снайпер - Московская миссия – игра 2012 года от Silden. В 2012 году вышли такие шутеры как FarCry 3, Dishonored, Max Payne 3, Mass Effect 3. Но все это меркнет по сравнению с данной игрой. Играем за Влада – наемного убийцу. Бегать не умеет, раны залечивает быстро. Текстуры размазанные. В игре четыре миссии: Москва, Мурманск, Байконур и Афганистан.