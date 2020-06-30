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Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК

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Первая подборка легких треш-игр пришлась вам по душе, поэтому вот вам еще одна дюжина отборных экземпляров. Треш-игры хороши для разработчиков, потому что на них не нужно тратить много денег, и их можно выпускать быстро и в больших количествах. Для игроков такие игры интересны тем, что стоят копейки, а иногда и бесплатны, проходятся быстро, не требуют дорогого железа.

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Метро-2: Смерть вождя. Продолжение игры Метро-2 от студии Orion, вышедшее в 2006 году. Вероятно, российские игроделы были ошеломлены успехом своей первой игры и решили выпустить продолжение. Рейтинг Игромании 3 из 10, так что этому шедевру самое место в этой подборке.

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Пункт назначения: Берлин. Игра 2003 года. Игра в антураже Второй мировой войны. Не смотря на малополигональность и текстуры из трех пикселей игра может похвастать более-менее открытым миром. Все локации под открытым небом.

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Слепая ярость. Игра вышла в 2009 году, что не так уж давно. Играть предстоит за бандита против полицейских и других бандитов. Все миссии на свежем воздухе, что не может не понравиться страдающим клаустрофобией.

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Боец спецназа ФСКН России. Из названия понятен смысл и суть игры. Вы боец спецназа, боретесь с наркоторговцами. Стоит отметить, что игра создана на бюджетные деньги некой компанией «Мультимедиа Технологии И Дистанционное Обучение» в 2007 году. Так что вы можете оценить, как были потрачены деньги налогоплательщиков.

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Instinct. Игра от украинской студии Newtonic Studio вышедшая в 2005 году. В главной роли – Михаил Пореченков (фанатам этого актера должно зайти). Играем за агента ФСБ, сражающегося с неизвестным вирусом в Северной Корее.


Infernal: Дьявольщина. Игра, выпущенная в 2007 году польской студией Metropolis Software. В игре даже есть какой-то мистический сюжет, «адские способности». Можно высасывать души из врагов для того, чтобы подпитывать умение невидимости.


Кровавая месть. Игра 2009 года. Играем за афроамериканца (это сейчас в тренде). Наш герой бандит, сражаемся с бандитами. Локации раскинулись по городским кварталам, внутрь зданий заходить не придется.


Chernobyl Commando. Довольно свежая игра 2014 года. Чернобыльскую станцию захватили негодяи и мы должны очистить от них локацию.


Чернобыль. Игра на выживание. Игра 2013 года, совсем свежая. Все те же поляки, все тот же Чернобыль. Снова плохие ребята захватили станцию и нам опять их разгонять. Как медом им там намазано. Эдакий жалкий клон СТАЛКЕРа, но без аномалий, без мутантов и без здравого смысла. Но на вечерок развлечься – самое то.


Wolfschanze 1944: Пуля для фюрера. Игра 2006 года. Одна из немногих игр, где вам удастся поговорить с Гитлером. Приятные Германские антуражи, езда на мотоцикле с коляской, полет на дирижабле.


Pirate Hunter. Сомалийский капкан. Игра 2009 года. Эдакий наш ответ первому FarCry. Океан, пальмы, острова. Игру анонсировали в 2004 году, как ответ на FarCry. Обещали, что она будет во всех отношениях лучше, и большие острова, и много транспорта, и возможность выбрать сторону, за которую играть. Но к 2009 году почти ничего не осталось от задумок – выпустили вот этот обрубок.


Спецназ: Проект «Волк». Рейтинг Игромании 1 из 10. Шутер про российский спецназ, сделанный в Словакии в 2006 году. Можно кататься на УАЗиках и УРАЛах. Есть несколько видов оружия. Все карты большие и открытые, но по границам области есть невидимые стены, чтобы вы не убежали далеко. Миссии проходят днем и ночью. Если не требовать от игры многого, как рецензенты Игромании, то можно получить удовольствие.


Спецназ 2: Охота на олигарха. Продолжение Словацкой игры про российский спецназ, вышедшее в 2008 году. Модели стали чуть полигональнее, но локации заметно сузились. Да и солнце выглядывает не часто.

На этом вторая подборка треш-игр завершена. Напишите в комментариях – какие бы вы посоветовали игры подобного жанра, не представленные в подборках?

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