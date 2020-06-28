Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Игры бывают разные, хорошие и плохие, высокобюджетные и дешевые. Существует группа треш-шутеров. Это стрелялки от первого или третьего лица, которые проходятся за несколько часов, и на которых экономили на всем. Там не будет высоко полигональных моделей или захватывающего сюжета. Но они позволяют скоротать вечерок, как в 90-е граждане постсоветского пространства коротали время за просмотром дешевых боевиков на VHS. Так вот это практически те же дешевые боевики, но в которых зритель может принять участие.

реклама

Треш-игры хороши тем, что там не надо думать, напрягаться над головоломками и перипетиями сюжета. Такие игры заканчиваются раньше, чем вызывают желание удалить игру. Задача одна – беги вперед, стреляй во врагов до финальных титров.





анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Made Мan: Человек мафии. Игра 2006 года. Создана британскими программистами. Тормозить не будет на любой конфигурации. Картинка в целом приятная, светлая. Локации коридорные. Играем за мафиози из Нью-Йорка.





реклама

Битва за Лос-Анджелес. Игра по мотивам одноименного фильма. Инопланетяне напали на город, а вам как солдату армии США нужно попытаться отбить вторжение. Прохождение занимает примерно столько же времени, сколько идет фильм.





реклама

Миротворец. Квасной патриотический шутер от российской компании Burut, вышедший в 2009 году. Играем за агента ФСБ против вероломных Грузин во времена конфликта 2008 года. Картинка в целом приятная, лето, август, березки, родные глазу локации, грузины с большими носами. Все что нужно для русской патриотической игры в комплекте.





реклама

Чистильщик. Игра 2005 года от российской компании Orion. Сюжет описать сложно, сценаристы запутывали его как могли. Сражаться нужно с зомби, мутантами и вооруженными наемниками на не связанных друг с другом локациях.





Боги и Генералы. Игра 2003 года от всемирно известной Activision. По мотивам одноименного фильма про гражданскую войну в США. Игре уже 17 лет стукнуло, уже можно в нее поиграть без тормозов.





Невский Титбит. Игра 2005 года от российской команды VZlab. Сценарий Дани Шеповалова. Вы садомазохист в кроличьем костюме, чью госпожу похитили мутанты. Основные противники это менты из ППС, старушки, наркоманы и неизвестные науке животные.





Снайпер. Путь возмездия. Игра вышла в 2002 году и несмотря на это смотрится неплохо, если отойти от замыленных текстур подальше. По духу напоминает первого Макса Пейна. Но лишь немного.





25 to life. Игра 2006 года от Avalanche. Название игры обозначает, что в США можно освободиться через 25 лет за хорошее поведение, если сидишь на пожизненном. Играем за американского гангстера.





El Matador. Игра 2006 года. Требует мощнейшего ПК с процессором не хуже Pentium III с частотой 1,5 ГГц и с объемом оперативки в 512 мегабайт. Играем за борца с наркотиками и всякими котиками в Колумбии.





Торренте ла бомба. Игра 2001 года. Игре уже 19 лет, сейчас запустится даже на утюге. Играем за Испанского полицейского. Марбелья, солнце, море, пляж. Особенно подойдет тем, кто не может себе позволить слетать на настоящую Марбелью.





Спецназ: Антитеррор. Миссия на Балканах. Игра 2005 года, очень нетребовательная. Для запуска требуется всего лишь Pentium II. Собственно, из названия понятно, что надо будет делать. Бороться с негодяями на Балканах, в качестве которых выступят склады.





Антикиллер. Игра 2007 года по одноименному российскому блокбастеру с Гошей Куценко. Персонажей озвучивают актёры из фильма. Ценителей может порадовать саундтрек от Крестной Семьи и Наггано.





Метро-2. Игра от российской компании Orion от 2005 года. Нет, к Metro 2033 и Metro Exodus этот шедевр не имеет отношения. Тут речь идет о секретной ветке Московского метро, построенной для Сталина. Действие происходит альтернативной истории, где в 1952 году власть захватил Берия.

На этом первая подборка треш-игр окончена. Ставьте лайки, пишите комментарии, впереди будет еще одна подборка треш-игр.