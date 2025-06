Обновлённая версия классической RPG получает улучшенное управление, новые текстуры и контроллеры

Aspyr Media официально представила Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, которая станет самой полной версией ролевой игры 2002 года. Игра выходит 15 июля 2025 года на PC (через Steam и GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Также будет доступна коллекция Neverwinter Nights 1 + 2 Enhanced Collection для тех, кто хочет пройти обе части в обновлённом виде.

Это первый запуск игры на консолях и он сопровождается рядом технических улучшений: камера стала удобнее, механика оптимизирована, добавлены обновлённые текстуры и полноценная поддержка геймпадов с переработанным интерфейсом под них. В мультиплеере поддерживается кросс-игра между всеми платформами — до четырёх игроков в одной компании.

В состав Enhanced Edition вошли оригинальная игра и три дополнения: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Каждое из них расширяет историю и погружение в вселенную Forgotten Realms. Например, в Mask of the Betrayer игрок сталкивается с тёмным проклятием, а в Storm of Zehir — борется за выживание на диком берегу. Mysteries of Westgate же погружает героя в опасный город, где каждый шаг может стать последним.

Игроки смогут не только проходить кампанию, но и использовать инструмент Dungeon Master Mode для создания собственных приключений. Поддержка Steam Workshop позволит загружать моды и новые сюжетные модули от сообщества.