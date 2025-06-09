iQoo официально анонсировала новую модель — Z10 Lite 5G. Это упрощённая версия будущих флагманов, ориентированная на доступность и долгое время автономной работы.

Судя по данным из утечек, цена новинки составит около INR 9,999 (примерно $117), что делает её серьёзным конкурентом для других бюджетных моделей. Однако основное преимущество устройства — это батарея на 6000 мА·ч, что на тысячу больше, чем у предыдущего поколения Z9 Lite. Также примечательно, что устройство получило решётку динамика в необычном месте — сверху на плоской рамке.

Это может указывать как на нестандартное расположение динамиков, так и на уникальную реализацию звуковой системы, возможно, с поддержкой стереозвука или же на одном канале. iQoo Z10 Lite позиционируется как «бюджетник с флагманскими функциями». Помимо большой батареи, ожидается поддержка 5G, современный дизайн и обновлённая система охлаждения.