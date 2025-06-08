Lian Li официально представила новую линейку бюджетных ARGB-вентиляторов для ПК — UNI FAN CL Wireless.

Устройство предлагает два независимых освещённых участка: боковые полосы и лопасти вентилятора. Настройка подсветки доступна через программу L-Connect 3, где можно менять цвета, узоры и синхронизировать эффекты с остальными устройствами.

В конструкции применены 28-миллиметровые рамки, что обеспечивает хороший баланс между воздушным потоком и статическим давлением. В обычном режиме работы вентиляторы развивают до 2150 об/мин, выдавая около 77 CFM воздушного потока при шуме всего 29.8 дБ(A).

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Особое внимание уделено удобству управления: используется технология L-Wireless SYNC 2.4 ГГц, которая позволяет управлять скоростью вращения и подсветкой без центрального хаба. Каждый вентилятор распознаётся материнской платой как отдельное PWM-устройство благодаря 4-контактному кабелю. Также есть дополнительный кабель питания для стабильной работы в нагрузке.

Доступны модели в чёрном и белом цветах, а также версии с прямым и обратным направлением воздушного потока. Цена зависит от комплектации: $16.99 за один вентилятор и $54.99 за набор из трёх штук.