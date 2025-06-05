Обновление Gone Fission для Fallout 76 добавило в игру подробную систему рыбалки, и игроки активно делятся своими впечатлениями — большинство из них оказались положительными. Теперь персонажи могут использовать разные виды наживки, учитывать погодные условия и ловить редких существ, таких как аксолотли.

На форуме Reddit пользователь с ником u/Free_Carpenter151 написал, что рыбалка стала его любимой частью игры: «Да, это не самая реалистичная система в игровой индустрии, но в ней есть какой-то особенный шарм, от которого я не могу оторваться». Многие согласились, отметив, что механика простая, но увлекательная, особенно для тех, кто любит коллекционировать находки.

Один из игроков подчеркнул, что обновление стало заметным улучшением по сравнению с предыдущим сезоном: «Я боялся, что они снова всё испортят, как было с караванами, но остался доволен тем, как сделана рыбалка». Другие же уже предлагают идеи для развития: крафтинг наживки, аквариумы для выставленных трофеев и даже возможность продавать улов.

В целом, Gone Fission получил тёплый приём со стороны сообщества. Хотя некоторые игроки всё ещё ждут более глубоких изменений, новый элемент геймплея явно нашёл отклик у фанатов. Теперь внимание обращено к Bethesda — будет ли услышан запрос на дальнейшее развитие системы рыбалки и добавление новых функций.