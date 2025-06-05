Во время выставки Computex 2025 компания ASRock официально прокомментировала проблемы с совместимостью некоторых материнских плат серии 800 от AMD и процессоров Ryzen, включая популярные модели, такие как Ryzen 7 9800X3D. Проблемы касаются стабильности работы, особенно при использовании процессоров с 3D V-Cache на средних и флагманских платах.

Ранее японское подразделение компании заняло оборонительную позицию, но после множества жалоб пользователей и появления новых случаев нестабильной работы даже у обычных моделей Ryzen, ASRock начала активнее взаимодействовать с сообществом. В том числе были проведены сессии вопросов и ответов, запись которых доступна на YouTube. Также выпущены новые версии BIOS для устранения выявленных проблем.

Хотя подробности программы замены повреждённого оборудования пока не раскрыты, представители компании намекнули на существование гарантийной схемы. Многие пользователи и журналисты всё ещё ждут официального заявления, адресованного глобальной аудитории.

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Между тем, подразделение ASRock в Южной Корее уже выступило с заявлением. Оно заверило, что проблемы с платформой воспринимаются серьёзно и будут оперативно решаться. Если пользователь столкнулся с неисправностью, связанной с этой ситуацией, компания обещает взять на себя ответственность за ремонт или замену как процессора, так и материнской платы, приобретённых через официальных дистрибьюторов.

Кроме того, ASRock будет продолжать отслеживать стабильность работы системы и выпускать обновления микрокода, если будут выявлены новые ошибки. Сообщение было опубликовано на популярном форуме Quasar Zone, где ранее многие производители уже реагировали на запросы местного сообщества.