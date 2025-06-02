На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на Muitavy 200W 4-in-1 Charge Solution — настольное зарядное устройство с тремя выдвижными USB-C кабелями и одним портом USB-A. Устройство выполнено с применением технологии GaN, что делает его компактным и эффективным в плане охлаждения.

Каждый из трёх USB-C кабелей способен передавать до 165 Вт при использовании по одному, а при одновременной зарядке двух устройств — по 100 Вт на каждый порт. Кабели длиной 80 см (~31.5 дюйма) оснащены магнитным креплением, благодаря которому они не мешают на столе, когда не используются. Также в комплекте предусмотрен адаптер с USB-C на Lightning, а также слот для SD-карт — правда, точные скорости передачи данных пока не раскрыты.

Дополнительно Muitavy предлагает отдельный беспроводной чехол для Apple Watch за $19, который можно подключить через USB-A порт. Цена на старте кампании составляет $89 — это почти на $70 ниже заявленной розничной цены в $159. Зарядное устройство доступно с разъёмами под четыре страны: США, ЕС, Великобританию и Австралию. Размеры устройства — 145 x 73 x 73 мм, корпус окрашен в тёмно-серый цвет.

Пока нет гарантии, что продукт будет выпущен в срок или вообще доберётся до потребителей, ведь это краудфандинговая кампания.