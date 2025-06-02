Компания Honor официально представила новую модель умных часов — Watch Fit Vitality Edition. Это компактное устройство весом всего 26 граммов и толщиной 9.9 мм оснащено 1.32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 точек. На правой стороне корпуса находится физическая кнопка, которая поддерживает короткое, двойное и долгое нажатие — это позволяет удобно управлять интерфейсом без необходимости использовать сенсорный экран.

Внутри установлены датчики измерения пульса и вариабельности сердечного ритма (HRV). Также поддерживаются системы спутниковой навигации: GPS, Glonass, Galileo, QZSS и Beidou.

Особое внимание стоит уделить наличию микрофона и динамика. Это позволяет использовать часы как Bluetooth hands-free для принятия звонков прямо с запястья. Дополнительно в устройство встроена NFC-антенна, что открывает возможность бесконтактной оплаты.

Защита от воды заявлена на уровне 5 ATM. Аккумулятор и время автономности пока не раскрыты, но учитывая размер устройства, можно ожидать день или два работы при активном использовании. Стоимость модели в Китае составляет около $70.