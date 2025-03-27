Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

iVanky выпустила док-станцию FusionDock Pro 3 с поддержкой Thunderbolt 5 и 8K мониторов

Новая док-станция FusionDock Pro 3 поддерживает Thunderbolt 5 и два 8K-дисплея одновременно
[ ] для раздела Блоги
+
+

Компания iVanky представила новую док-станцию FusionDock Pro 3, которая стала одной из первых на рынке с поддержкой стандарта Thunderbolt 5. Устройство уже доступно на Amazon по цене от 339 долларов для участников программы Prime. Док-станция предлагает впечатляющие возможности подключения, включая поддержку двух 8K-мониторов с частотой 60 Гц или трех 4K-дисплеев с частотой 144 Гц, правда, для полного раскрытия потенциала требуется компьютер с Thunderbolt 5.  

Хотя FusionDock Pro 3 совместима с MacBook, все функции работают только на Windows-устройствах с Thunderbolt 5. Док-станция может заряжать подключенный ноутбук мощностью до 140 Вт, что позволяет обойтись одним кабелем для всех задач. Помимо видеоинтерфейсов, устройство оснащено двумя портами Thunderbolt 5, тремя USB (два с пропускной способностью 10 Гбит/с и один 5 Гбит/с), слотом для SD-карт формата UHS-II и аудиоразъемом 3.5 мм.  


На задней панели расположен Ethernet-порт с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что будет полезно при работе с локальными сетевыми хранилищами. Питание самой док-станции осуществляется через разъем типа "бочонок". FusionDock Pro 3 выглядит как мощное решение для профессионалов, которым необходимо подключить несколько мониторов и периферийных устройств к одному компьютеру, сохранив при этом высокую скорость передачи данных.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ivanky
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
44
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
70
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
21
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
1
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Пролежавший 5 лет на дне Темзы iPad помог раскрыть серию преступлений
+
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
105
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
23
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
70
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
9

Сейчас обсуждают

dimkahon
23:58
Мой первый моник был 15' 640х480, декабрь 2003-го. Ох, как я люблю заявителей в стиле "у меня вот так, значит и у всех остальных тоже"...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
beltar
23:58
У меня 1 Гб появился только в 2005-ом, с 512 Мб, Quake 4, например, часто залагивал с подгрузкой.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Мегавольт
23:57
30 лет не покупал и не собираюсь. все что нужно должно лежать в кладовке на холодных винтах.
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
beltar
23:57
У меня комп с 2001-го года, и не надо рассказывать мне о фантазиях, что и как тогда было. А то, что этих MX'ов, как и процов Celeron-1700 в последующие годы были миллионы, т. к. их массово брали разны...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Miles
23:42
Вы лечиться не пробовали?? Вам показано
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
DIP32
23:18
Неправильно. Мегабит и Мегабайт - объем информации. Как и бит и байт. А вот Мегабит/с или Мегабайт/с - вот это уже скорость передачи данных. Какой объём информации в единицу времени
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
VladTag
23:17
Путин заявил о необходимости России иметь в Арктике собственный торговый флот
Маэстро
22:53
конечно не вышло, Шеша там рядом живёт, всех котов пожрал
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Sergey Voropaev
22:50
А зачем такая быстрая зарядка? Мой 1 mark 3 держит 3-3,5 часа экранного времени, и поэтому у меня с собой всегда павер, но сам факт - телефон будет новым, ты его будешь ставить на зарядку ночью. Даже ...
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
smash526
22:39
Достаточно просто глянуть филлрейт GeForce2 GTS - 1.600 GTexel/s GeForce2 MX 400 - 800.0 MTexel/s GeForce4 MX 440 - 1.100 GTexel/s А так как тогда было овердофига игр которые не могли в мультитексту...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем