Компания iVanky представила новую док-станцию FusionDock Pro 3, которая стала одной из первых на рынке с поддержкой стандарта Thunderbolt 5. Устройство уже доступно на Amazon по цене от 339 долларов для участников программы Prime. Док-станция предлагает впечатляющие возможности подключения, включая поддержку двух 8K-мониторов с частотой 60 Гц или трех 4K-дисплеев с частотой 144 Гц, правда, для полного раскрытия потенциала требуется компьютер с Thunderbolt 5.

Хотя FusionDock Pro 3 совместима с MacBook, все функции работают только на Windows-устройствах с Thunderbolt 5. Док-станция может заряжать подключенный ноутбук мощностью до 140 Вт, что позволяет обойтись одним кабелем для всех задач. Помимо видеоинтерфейсов, устройство оснащено двумя портами Thunderbolt 5, тремя USB (два с пропускной способностью 10 Гбит/с и один 5 Гбит/с), слотом для SD-карт формата UHS-II и аудиоразъемом 3.5 мм.





На задней панели расположен Ethernet-порт с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, что будет полезно при работе с локальными сетевыми хранилищами. Питание самой док-станции осуществляется через разъем типа "бочонок". FusionDock Pro 3 выглядит как мощное решение для профессионалов, которым необходимо подключить несколько мониторов и периферийных устройств к одному компьютеру, сохранив при этом высокую скорость передачи данных.