В последние годы пользователи iPhone и Android сталкивались с трудностями при общении, так как между ними отсутствовал полноценный обмен сообщениями. Однако с выходом обновления iOS 18 Apple анонсировала поддержку стандарта RCS, который значительно улучшит взаимодействие между устройствами разных платформ. Одним из основных ограничений предыдущей версии была отсутствие сквозного шифрования, которое обеспечивает безопасность сообщений. Теперь, благодаря новым изменениям, пользователи смогут обмениваться сообщениями RCS с большим уровнем конфиденциальности.

Благодаря новому стандарту, который внедряет GSM Ассоциация, внедряется шифрование сообщений с помощью протокола Messaging Layer Security (MLS). Это знаменательное событие: впервые будет реализована безопасная передача сообщений между различными платформами. Apple подтвердила свою готовность включить поддержку нового RCS стандарта и заявила, что работа по улучшению безопасности сообщений инициирована совместно с другими участниками индустрии. Это шаг к тому, чтобы сделать обмен сообщениями более защищенным и аналогичным тому, что предлагает iMessage.

RCS предоставляет функции, которых не было в классических SMS: индикаторы набора текста, подтверждения прочтения, реакция с помощью эмодзи, а также возможность обмена фото и видео.



