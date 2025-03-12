Ведущие производители Android-устройств начинают убирать SIM-карты с новых флагманов на Snapdragon 8 Elite Gen 2, следуя примеру Apple.

Apple уже несколько поколений iPhone постепенно отказывается от использования физических SIM-карт, заменяя их на eSIM. В некоторых регионах, включая Северную Америку, производитель предлагает устройства только с поддержкой eSIM. Это означает, что пользователи, которым нужны SIM-карты, могут рассмотреть альтернативы на Android, такие как OnePlus 13 или Pixel 9 Pro, если им нужно сохранить возможность использования традиционных SIM.

Тем не менее, по прогнозам, другие производители смартфонов, которые нацелены на конкуренцию с iPhone, также могут начать исключать поддержку физических SIM-карт. Это связано с тем, что ожидается выпуск флагманских моделей, использующих Snapdragon 8 Elite Gen 2, известный среди утечек как Qualcomm SM8850. Предполагается, что новые ультратонкие устройства, которых будет много на рынке, могут иметь высокие технические характеристики, однако они не будут оборудованы слотами для SIM-карт.



Возможность таких изменений зависит от ряда факторов, включая успех или провал ожидаемого iPhone 17 Air и, возможно, Samsung Galaxy S25 Edge. Такой шаг со стороны других производителей может стать очередным шагом в эволюции мобильных технологий, где акцент будет сделан на максимально тонкие и легкие устройства. Это также может отражать общий тренд на снижение использования физических носителей и переход на цифровые форматы, что делает смартфоны более компактными и удобными для пользователей.