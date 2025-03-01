AMD официально представила в Китае графические процессоры серии Radeon RX 9070
AMD официально представила новую серию графических процессоров RX 9070 в Китае, раскрыв официальные розничные цены продукции. В рамках эксклюзивного мероприятия для AIB AMD и медиа-партнеров были представлены модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, цены на которые составляют соответственно 4999 юаней (~$690) и 4499 юаней (~$620).
Новая серия графических процессоров RX 9070 основана на архитектуре RDNA 4 и привносит улучшения в области вычислительных блоков, ядер трассировки лучей, искусственного интеллекта и трассировки контуров. Ожидается, что эти улучшения поднимут стандарты производительности и эффективности графических карт.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила