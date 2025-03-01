Apple объяснила, почему они решили убрать беспроводную зарядку MagSafe из своего нового iPhone 16e. Хотя в iPhone 16e все еще есть возможность беспроводной зарядки, она ограничена и не может использовать функцию MagSafe. Таким образом, пользователи будут иметь возможность зарядить свой телефон только на 7,5 Вт, что существенно увеличивает время, необходимое для полной зарядки. Apple заявляет, что причина отсутствия MagSafe в iPhone 16e заключается в том, что широкая аудитория компании не будет использовать эту функцию. Однако есть вероятность, что реальной причиной является сокращение расходов на новую модель iPhone. Интересный факт заключается в том, что iPhone, поддерживающие технологию MagSafe, могут заряжать свои батареи на 25 Вт, что делает эту функцию весьма удобной. Однако, при позиционировании iPhone 16e на другую аудиторию и для достижения ценовой категории в $599, Apple вынуждена была принять некоторые компромиссы.