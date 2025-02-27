Tekken 8 продалась в тираже 3 миллиона копий за год после релиза, опередив Tekken 7, которая достигла этой отметки через 10 лет. Хотя продажи немного замедлились, Tekken 8 быстро разошлась в огромных количествах, продав 2 миллиона копий всего за один месяц после начала продаж. За последние 12 месяцев количество проданных копий увеличилось еще на 1 миллион. Bandai Namco выразила свою благодарность поклонникам Tekken и обещала, что у них запланировано много интересных вещей для дальнейшего развития франшизы.

Эта информация была раскрыта на специальном мероприятии Tekken Talk Live, которое прошло вчера, с участием ведущих разработчиков игры. В ходе мероприятия, они также раскрыли некоторые подробности о будущем сезоне и новых возможностях, которые ждут игроков в Tekken 8. Это событие продолжалось два часа, и желающие могли следить за ним через трансляцию.