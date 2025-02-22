Глава Samsung призвал сотрудников разделить ответственность за разработку Exynos 2500 и Galaxy S26
Руководитель полупроводникового подразделения Samsung, Президент Пак Йонг-ин, разослал письмо сотрудникам, в котором призвал их разделить ответственность и бремя, связанное с разработкой Exynos 2500 и семейства Galaxy S26. Samsung столкнулась с неудачами при увеличении выхода 3-нм GAA, что привело к тому, что Exynos 2500 не смог быть подготовлен в достаточном количестве для использования в серии Galaxy S25. В результате компания вынуждена была сделать эксклюзивный запуск Snapdragon 8 Elite. Глава подразделения Samsung по разработке полупроводников призывает сотрудников разделить бремя разработки Exynos 2500 и Galaxy S26.
Президент Пак Йонг-ин подчеркнул необходимость развивать чувство ответственности и лояльности к подразделению. Руководитель отметил тяжелое бремя, связанное с массовым производством двух флагманских продуктов одновременно - Exynos 2500 и Galaxy S26. Он призывает сотрудников компании принять на себя ответственность за разработку и выпуск этих продуктов.
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