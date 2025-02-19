Компания Xiaomi планирует представить флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra 2 марта 2025 года. Информация, утечка которой произошла от российского ритейлера, позволяет рассмотреть новое устройство более детально. Согласно утечке, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite. Задняя камера устройства получила небольшое обновление по сравнению с предыдущей моделью. Утечка также показывает, что Xiaomi 15 Ultra будет доступен в трех различных цветовых вариантах.

Также, утечка раскрывает ряд основных характеристик смартфона. Устройство будет предлагаться с памятью до 1 ТБ, а аккумулятор будет иметь емкость 5410 мАч, что больше, чем у предыдущей модели с емкостью 5 000 мАч. В комплект поставки входит 90-ваттное быстрое зарядное устройство, которое соответствует характеристикам предыдущей модели. Другие ключевые характеристики утечки включают 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200x1440 пикселей, защиту Xiaomi Sheld Glass 2.0, рейтинг IP68 и поддержку WiFi 6E.

Относительно камеры, на задней панели установлены три 50-Мп сенсора и один 200-Мп телеобъектив, а на передней панели будет размещен 32-Мп selfie-шутер. Не упоминается стоимость устройства в утечке, однако ожидается, что цена Xiaomi 15 Ultra составит около 1499 евро, что примерно равно 1573 долларам США.



