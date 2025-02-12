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Intel Core Ultra 9 275HX стал самым быстрым процессором для ноутбуков по версии PassMark

В результате общего набора тестов CPU, 275HX занял первое место в таблице CPU Mark для мобильных процессоров, набрав 61 010 баллов и опередив Ryzen 9 7945HX3D от AMD на 6,83%.
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Процессор Intel Core Ultra 9 275HX стал самым быстрым процессором для ноутбуков по версии теста PassMark. В общем наборе тестов CPU, чип Arrow Lake-HX занял первое место с результатом 61 010 баллов, опередив Ryzen 9 7945HX3D от AMD на 6,83%. Но несмотря на это, Intel Core Ultra 9 275HX не смог побить Apple M3 по однопоточной производительности.
Несмотря на то, что не указано, какой конкретный ноутбук использовался для тестирования этого 24-ядерного процессора, связывают его с такими мощными моделями, как Asus ROG Strix Scar 16, Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 и MSI Vector 16 HX AI.
PassMark - это один из наиболее широко используемых тестов производительности компьютеров, включающий в себя тестирование множества аспектов процессора, включая однопоточную и многопоточную производительность. В общем наборе тестов CPU, Core Ultra 9 275HX показал выдающиеся результаты и занял первое место, что подтверждает его высокую производительность.

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