Процессор Intel Core Ultra 9 275HX стал самым быстрым процессором для ноутбуков по версии теста PassMark. В общем наборе тестов CPU, чип Arrow Lake-HX занял первое место с результатом 61 010 баллов, опередив Ryzen 9 7945HX3D от AMD на 6,83%. Но несмотря на это, Intel Core Ultra 9 275HX не смог побить Apple M3 по однопоточной производительности.

Несмотря на то, что не указано, какой конкретный ноутбук использовался для тестирования этого 24-ядерного процессора, связывают его с такими мощными моделями, как Asus ROG Strix Scar 16, Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 и MSI Vector 16 HX AI.

PassMark - это один из наиболее широко используемых тестов производительности компьютеров, включающий в себя тестирование множества аспектов процессора, включая однопоточную и многопоточную производительность. В общем наборе тестов CPU, Core Ultra 9 275HX показал выдающиеся результаты и занял первое место, что подтверждает его высокую производительность.