Креативный директор Remedy Entertainment, Сэм Лейк, в интервью IGN поделился своими мыслями о будущем "связанной вселенной" студии. Он отмечает, что это начало новой эпохи для Remedy после выпуска игр Control и Alan Wake 2. Лейк считает, что игры являются средством повествования и формой искусства. Он видит игры как современное средство, способное вмещать в себя разные формы выражения искусства и давать им новые значения и контекст.

Директор считает, что они сделали большой прогресс, создавая многоуровневые миры, которые игроки могут исследовать и изучать. Он отмечает, что в процессе создания последней игры возникло множество новых идей, которые они не смогли воплотить в Alan Wake 2. Он считает, что они только начинают свое путешествие и говорить о конце еще рано.





Лейк любит связывать все вещи вместе, расширяя историю. Он подчеркивает, что это на самом деле начало их подключаемой вселенной. Он видит потенциал в использовании игр для рассказа глубоких и захватывающих историй, в которых игроки могут взаимодействовать и испытывать новые эмоции и впечатления.



