Apple отказалась от использования 2-нм чипов TSMC в своих моделях iPhone 17 Pro из-за их высокой стоимости и ограниченных производственных мощностей. Хотя компания рассматривала возможность использования этой технологии, она решила отложить это до 2026 года из-за производственных трудностей.

Текущие модели iPhone, A18 и A18 Pro используют 3-нм техпроцесс TSMC, и производительность этих чипов считается одной из лучших в отрасли. Однако, было сообщено о планах Apple использовать 2-нм техпроцесс в следующих моделях iPhone 17 Pro. Это вызвало ожидания и интерес у пользователей и индустрии, но сейчас компания решила отказаться от этой идеи.





По сообщениям СМИ, причины отказа связаны с высокой стоимостью производства 2-нм чипов TSMC и ограниченными производственными мощностями. Хотя пробное производство чипов уже началось, результаты оказались разочаровывающими. Это потребует дополнительного времени для выпуска готового продукта.



