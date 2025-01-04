Непомерно высокие цены на 2-нм чипы заставили Apple отказаться от них в моделях iPhone 17 Pro
Apple отказалась от использования 2-нм чипов TSMC в своих моделях iPhone 17 Pro из-за их высокой стоимости и ограниченных производственных мощностей. Хотя компания рассматривала возможность использования этой технологии, она решила отложить это до 2026 года из-за производственных трудностей.
Текущие модели iPhone, A18 и A18 Pro используют 3-нм техпроцесс TSMC, и производительность этих чипов считается одной из лучших в отрасли. Однако, было сообщено о планах Apple использовать 2-нм техпроцесс в следующих моделях iPhone 17 Pro. Это вызвало ожидания и интерес у пользователей и индустрии, но сейчас компания решила отказаться от этой идеи.
По сообщениям СМИ, причины отказа связаны с высокой стоимостью производства 2-нм чипов TSMC и ограниченными производственными мощностями. Хотя пробное производство чипов уже началось, результаты оказались разочаровывающими. Это потребует дополнительного времени для выпуска готового продукта.
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