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Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k

Беспроводная механическая игровая клавиатура оснащена переключателями Cherry MX Red с идеальным откликом и сроком службы до 100 миллионов нажатий
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Новый год на носу, и всем хочется подарков. Одним из вариантов может стать новая игровая клавиатура, и сегодня ко мне в руки на обзор попала отличная кандидатура на роль подарка. Встречайте - Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Keyboard - AW920K. 

На ОЗОНе цены начинаются от 32 тысяч + еще надо будет заплатить пошлину, так что получится не меньше 35. Так что клавиатуру смогут себе позволить не только лишь все, а лишь ПК-бояре.

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https://www.ozon.ru/category/klaviatury-15741/?from_global=true&sorting=price&text=alienware+920k

 

Я зашел на сайт Dell, и она там по скидке стоит всего лишь $200.

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Посмотрим на характеристики с сайта производителя.

 

Габариты и вес в пределах разумного.

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Клавиатура предлагает 3 варианта подключения: WIFI, Bluetooth и USB.

 

Давайте посмотрим на коробку и на то, что внутри нее. На коробке есть фото самой клавиатуры. С обоих торцов есть пломбы, так что до меня ее видел только упаковщик на заводе. Внутри коробки клавиатура помещена в прозрачный пакет. Прямо под клавиатурой закреплен кабель черного цвета и конвертик. Внутри конвертика донгл для беспроводного подключения и магнитный переходник. А еще литература и наклейка в пришельцем. Пластик не чисто белый, а сероватого цвета. На обратной стороны клавиатуры, прямо по середине есть гнездо для кабеля и коннекторы для магнитного переходника.

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Дана Скалли из Секретных материалов в восторге от инопланетной клавиатуры.

 


Клавиатура Alienware AW920K – это полноразмерная игровая клавиатура с плавными округлыми изгибами и дизайном в стиле "Legend 3.0". Она доступна в двух цветах: светло-сером Lunar Grey и матово-черном Dark Side of the Moon. Клавиатура оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши. Клавиатура также имеет логотип Alienware с RGB-подсветкой на передней части и порт USB-C на заднем основании для проводного подключения. 

 

Клавиатура Alienware AW920K предлагает, помимо проводного, еще беспроводное подключение через 2,4 ГГц или Bluetooth. Переключатель на задней части клавиатуры позволяет быстро переключаться между устройствами, сопряженными по Bluetooth. Нижняя часть клавиатуры выполнена из поликарбоната с регулируемыми ножками для комфортной работы. 

Верхняя часть устройства выполнена из алюминиевого сплава и имеет полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком и программируемой RGB-подсветкой. Каждая клавиша может иметь свой отдельный цвет. Клавиатура также оснащена регулятором громкости и мультимедийными кнопками, которые можно настроить в Alienware Command Center (AWCC).

  

Необычным является подход к подсветке переключаемых клавиш NUM LOCK, CAPS LOCK,SCROLL LOCK. Во всех других обычных клавиатурах о состоянии этих клавиш можно судить по лампочкам/диодам, которые имеют свое отдельное место на клавиатуре. У этой клавиатуры состояние этих кнопок отражается в подсветке самой кнопки. Для примера, я сфотографировал клавишу NUM LOCK в двух состояниях – видите разницу? Когда такая переключаемая кнопка включена, подсветка этой клавиши имеет цвет, отличный от цвета остальных клавиш.

   

Вот так клавиатура светится в полной темноте – можно использовать как ночник.

 

На сайте производителя в разделе загрузок предлагается скачать различный софт для клавиатуры.

 

Я скачал первые три позиции. Прошивка клавиатуры и донгла прошла быстро, программы сразу опознали устройство и обновили программу микрокода.

 

 

Программа управления подсветкой называется AlienFX и является составной частью AWCC.

 

ПО позволяет настроить цвет и режимы подсветки. Например, можно указать такой сплошной зеленый цвет. Также можно переназначить действия черных манипуляторов в правом верхнем углу. Эти два черных рычажка находятся внутри цветовых колец. При воздействии на них в кольцах воспроизводится анимация. Например, при прокрутке колесика звука в кольце возникает синяя полоса, которая движется в сторону вращения колесика. При наклоне левой ручки вправо или влево (предыдущий/следующий трек) подсвечивается половина кольца в ту сторону, куда наклонена ручка, а если нажать на нее (пуск/пауза), то кольцо светится целиком.

После выставления всех желаемых параметров их можно сохранить в память клавиатуры, так что все настройки сохранятся при подключении клавиатуры к другому устройству.

Клавиатура выглядит прочной и должна иметь длительный срок службы благодаря двойным накладкам из PBT и переключателям Cherry MX Red. Переключатели рассчитаны на 100 миллионов циклов срабатывания, что гарантирует долгое время игры. Механические переключатели не так производительны и долговечны, как новые оптические, но клавиатура дает уверенное ощущение физического воздействия. Вероятно, следующая клавиатура Alienware будет на оптических свичах.

Клавиатура также обладает функцией анти-хостинга и N-key rollover, предотвращающими ошибочные нажатия клавиш. AWCC позволяет настраивать макросы, сочетания клавиш и изменять цветовую схему RGB. Клавиатура также может работать без установки драйверов или дополнительных настроек. К сожалению, для назначения макросов и сохранения настроек необходимо физически подключить клавиатуру через провод, в беспроводном режиме изменение настроек недоступно.


Клавиатура может показаться громоздкой и тяжелой для переноски, поэтому ее удел – работать на столе. Если вам требуется клавиатура, для постоянного таскания с собой – нужно искать короткий вариант. Также в комплекте нет подставки под запястье, кому-то это может быть важно, но я не вижу необходимости в такой подпорке. Я читал отзывы в интернете, где покупатели отказываются от этой клавиатуры только из-за отсутствия подушечки под запястье. 

Время работы от аккумулятора заявлено до 110 часов. Но это без подсветки. Если же включить иллюминацию, а как ее не включать, когда это главная фишка клавиатуры, то ресурс зарядки сокращается до 42-46 часов, так что каждый 2 дня придется втыкать провод в клавиатуру.



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