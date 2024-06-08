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ddr22
Colorful представила серию ноутбуков COLORFIRE MEOW для любителей котов
Эти портативные ноутбуки украшены дизайном, вдохновленным Боби, любимым офисным котом COLORFIRE

На выставке Computex 2024 компания Colorful продолжила успех своих популярных игровых настольных компьютеров серии COLORFIRE MEOW. Компания представила два новых игровых ноутбука - COLORFIRE MEOW R15 и R16.

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Эти портативные ноутбуки украшены дизайном, вдохновленным Боби, любимым офисным котом COLORFIRE. От узоров на лапах до гладкой оранжевой расцветки табби - ноутбуки наполнены кошачьим духом. Под кошачьим колпаком ноутбуков MEOW скрывается серьезная мощь. Они оснащены новейшими процессорами AMD Ryzen серии 8000, предназначенными для игр, создания контента и развлечений.

Технология AMD Ryzen AI повышает возможности искусственного интеллекта. Оба ноутбука работают на базе процессора AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами, 16 потоками и максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Движок Ryzen AI обеспечивает до 39 TOPS для ускорения производительности искусственного интеллекта. Для работы с графикой ноутбуки оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 мощностью 140 Вт.

R15 оснащен 15,6-дюймовой IPS-панелью 2560x1440 с цветопередачей 100% sRGB и частотой обновления 165 Гц. Модель R16 еще больше - 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1600, 100% sRGB и частотой обновления 240 Гц. AMD FreeSync также обеспечивает отсутствие разрывов. Colorful оснастила ноутбуки двойными турбовентиляторами, 6-ю тепловыми трубками и программным обеспечением для контроля производительности, чтобы отвести тепло от мощных компонентов. 

#colorful
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