На выставке Computex 2024 компания Colorful продолжила успех своих популярных игровых настольных компьютеров серии COLORFIRE MEOW. Компания представила два новых игровых ноутбука - COLORFIRE MEOW R15 и R16.
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Эти портативные ноутбуки украшены дизайном, вдохновленным Боби, любимым офисным котом COLORFIRE. От узоров на лапах до гладкой оранжевой расцветки табби - ноутбуки наполнены кошачьим духом. Под кошачьим колпаком ноутбуков MEOW скрывается серьезная мощь. Они оснащены новейшими процессорами AMD Ryzen серии 8000, предназначенными для игр, создания контента и развлечений.
Технология AMD Ryzen AI повышает возможности искусственного интеллекта. Оба ноутбука работают на базе процессора AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами, 16 потоками и максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Движок Ryzen AI обеспечивает до 39 TOPS для ускорения производительности искусственного интеллекта. Для работы с графикой ноутбуки оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 мощностью 140 Вт.
R15 оснащен 15,6-дюймовой IPS-панелью 2560x1440 с цветопередачей 100% sRGB и частотой обновления 165 Гц. Модель R16 еще больше - 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1600, 100% sRGB и частотой обновления 240 Гц. AMD FreeSync также обеспечивает отсутствие разрывов. Colorful оснастила ноутбуки двойными турбовентиляторами, 6-ю тепловыми трубками и программным обеспечением для контроля производительности, чтобы отвести тепло от мощных компонентов.