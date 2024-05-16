Компания ASUS представила новый игровой монитор ROG STRIX XG27UCS, который обладает 27-дюймовой панелью 4K и частотой обновления до 160 Гц. Этот монитор был разработан для профессиональных геймеров и предлагает высокую яркость и поддержку технологии HDR10.

ROG STRIX XG27UCS оборудован несколькими функциями, которые обеспечивают наилучший игровой опыт. Он имеет время отклика 1 мс (GTG), что делает изображение очень четким в играх с высокой частотой кадров. Также монитор поддерживает технологию ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC), которая синхронизирует ELMB с переменной частотой обновления, устраняя призраки и разрывы на экране.

Цветовая гамма DCI-P3 на этом мониторе составляет 95%, что обеспечивает более плавное отображение цвета. Он также имеет функции, работающие на основе искусственного интеллекта, например, технологию GamePlus, которая улучшает визуальные эффекты в играх. ROG STRIX XG27UCS совместим с технологией адаптивной синхронизации Freesync от AMD и G-Sync от NVIDIA, а также поддерживает технологию ELMB от ASUS.

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Этот монитор оснащен несколькими портами, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C с режимом DP Alt. Он также имеет специальный вырез для мобильных устройств, что позволяет одновременно работать с мобильными устройствами и дисплеем. ROG STRIX XG27UCS доступен для покупки в различных европейских странах, таких как Германия, Австрия и Швейцария, по цене 669,90 евро.



