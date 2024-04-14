Android 15 Beta 1 принесла множество новых функций
реклама
Первая бета-версия Android 15 представляет собой введение в следующее значительное обновление Android. В этом обновлении Google добавила несколько новых функций и изменений. Пользователям доступны настройки безопасности сотовых сетей, которые можно найти в разделе "Безопасность и конфиденциальность" в настройках. Одна из важных особенностей новой бета-версии - это настройки конфиденциальности Wi-Fi и функция "Отправить имя устройства".
Android 15 также предлагает виджеты Pixel Weather, которые, скорее всего, будут доступны только на устройствах Pixel. Еще одной интересной новостью является то, что в последней версии Android 15 теперь можно выбрать приложение-кошелек по умолчанию, открывая возможность использовать другие альтернативные приложения вместо Google Wallet.
Однако стоит отметить, что эта бета-версия может содержать ошибки и проблемы, поэтому пользователи должны быть готовы к возможным исправлениям. На сайте разработчиков Android можно получить дополнительную информацию о внесенных изменениях и исправлениях. Кроме того, следует отметить, что Google проведет конференцию Google I/O 2024 в следующем месяце, где будут представлены более подробные сведения о Android 15 и связанных с ним нововведениях.
реклама
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила