Первая бета-версия Android 15 представляет собой введение в следующее значительное обновление Android. В этом обновлении Google добавила несколько новых функций и изменений. Пользователям доступны настройки безопасности сотовых сетей, которые можно найти в разделе "Безопасность и конфиденциальность" в настройках. Одна из важных особенностей новой бета-версии - это настройки конфиденциальности Wi-Fi и функция "Отправить имя устройства".

Android 15 также предлагает виджеты Pixel Weather, которые, скорее всего, будут доступны только на устройствах Pixel. Еще одной интересной новостью является то, что в последней версии Android 15 теперь можно выбрать приложение-кошелек по умолчанию, открывая возможность использовать другие альтернативные приложения вместо Google Wallet.

Однако стоит отметить, что эта бета-версия может содержать ошибки и проблемы, поэтому пользователи должны быть готовы к возможным исправлениям. На сайте разработчиков Android можно получить дополнительную информацию о внесенных изменениях и исправлениях. Кроме того, следует отметить, что Google проведет конференцию Google I/O 2024 в следующем месяце, где будут представлены более подробные сведения о Android 15 и связанных с ним нововведениях.