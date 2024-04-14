Android 15 Beta 1 уже доступна на телефонах Pixel
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Google выпустила первую бета-версию Android 15 для всех поддерживаемых устройств Pixel. Это произошло за месяц до конференции Google I/O 2024. Первая бета-версия находится на начальном бета-качестве, но уже можно использовать и получить полноценный опыт. Обновление доступно через обновление по воздуху для тех, кто уже участвовал в бета-программе. Google также обещает поделиться более подробной информацией о новых функциях на мероприятии.
Одной из новых функций в Android 15 Beta 1 является возможность отображения приложений на поддерживаемых устройствах с Android 15 "от края до края", за системными состояниями и панелями жестов. Официально доступно архивирование и разархивирование приложений, а также появился новый менеджер E2eeContactKeysManager для облегчения сквозного шифрования в приложениях для Android.
Другие изменения включают возможность приложений регистрировать отпечаток пальца для получения уведомлений о петле опроса, защиту от вредоносных фоновых приложений и больше контроля пользователей над своими устройствами. Обновление Android 15 Beta 1 с апрельским патчем безопасности 2024 доступно для Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro и эмулятора Android. Тем, кто уже участвует в бета-программе Android, обновление будет доступно в ближайшее время.
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Тем, кто уже установил сборку Android 15 DP1 или Android 14 QPR3 Beta 1, нельзя загрузить образы сборки Android 15 Beta 1 из-за ошибки в установленной сборке. Для того чтобы загрузить Android 15 Beta 1, нужно сначала обновиться до Android 15 DP2 или Android 14 QPR3 Beta 2.
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