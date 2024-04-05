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О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей

Сейчас нейросети все платные, что сразу отсекает 99% людей, а те, что бесплатны дают пока негодный результат
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Сейчас нейросети бурно развиваются и позволяют создавать картинки по словесному описанию, отвечают на вопросы, могут генерировать тексты. Пока еще не идеально. Все иллюстрации в этой статье были выполнены нейросетью Stable Diffusion с моделью Deliberate от блогера XpucT. Куда же движется вся эта нейросетевая индустрия? Глобально цель разработчиков нейросетей – получить контроль на всем населением планеты. Не сейчас, но в близком будущем. 

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На пике развития нейросетями должны будут пользоваться все люди, и уже через ответы и результаты выдачи, разработчики нейросетей будут побуждать людей делать так, как им нужно. Условно говоря – человек будет делать куриный пирог по тому рецепту, который выдала нейросеть, или человек будет скупать те акции, которые ему посоветовала купить нейросеть, обещая рост их стоимости в будущем.

Сейчас нейросети все платные, что сразу отсекает 99% людей, а те, что бесплатны дают пока негодный результат. Таким путем разработчики хотят заработать на начальном этапе развития нейросетей, но рынок захватит та нейросеть, которая первая даст неограниченный бесплатный доступ всем, при этом выдавая качественный результат. Дальше, из того 1% кто заплатил за доступ к платной нейросети не могут получить вменяемый результат, потому что не могут правильно составить текстовый запрос к нейросети для генерирования.

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Сейчас нейросети не понимают простой человеческой речи, им нужно скармливать определенный набор слов, в правильной последовательности, со спецзнаками, с исключающими терминами, то есть программный код очередного языка программирования, только словесный. Люди не хотят учиться программировать, в том числе словами, чтобы просто получить нужный результат. Так что в будущем рынок захватят только те нейросети, которые смогут выдавать качественный результат по голосовому запросу в виде обычной речи, как будто один человек задает задание другому человеку устно.

Уже делаются скромные попытки генерировать видео нейросетями, и недалек тот день, когда нейросеть будет выдавать полноценный художественный фильм только по словесному описанию. Сперва этим воспользуются киностудии, при этом хорошо сэкономив на актерах, режиссерах, операторах, монтажерах, да вообще на всех людях, участвующих сейчас в создании кинокартин, так что себестоимость фильмов будет нулевая, а доход киностудий будет исчисляться миллионами процентов. Но лишь до тех пор, пока к "кинонейросетям" не получат свободный доступ все люди. Это приведет к тому, что будут создаваться миллионы фильмов ежедневно.

Также недалек тот день, когда на этом сайте не будет текстов от людей. Владельцы прикрутят нейросеть, попросят ее, условно, генерировать каждый день 50 новостей и 10 статей. И просто будут собирать деньги с рекламы. И редакторы будут не нужны, так как нейросеть не будет делать орфографических и смысловых ошибок. Да и все сайты будут делать так. Сайты, с материалами от людей будут экзотикой для не массовых эстетов, примерно, как андеграундное кино сейчас. Или как сейчас магазины завалены продуктами от промышленных предприятий, но есть мелкие фермерские лавки, где похожие продукты стоят кратно дороже, но обещают богаче вкус и кладезь витаминов. Большинство людских масс будут потреблять ИИ-контент так же, как дешевые продукты из супермаркетов.

Мне не понятно, что будет с людьми, которые останутся без работы, в результате развития нейросетей. Возможно они будут получать пособие по безработице от государства. Но в будущем не будет людей в принципе на тех работах, которые сейчас кажутся привычными – водители, писатели новостей и обзоров, музыканты, художники, программисты, да практически все. И воображение, и фантазия человека тоже будут не нужны – нейросети обладают собственным воображением, и широко демонстрируют полет своей фантазии в сгенерированных картинках. Не будет никаких отраслей, где нельзя будет заменить человека роботом. В физическом труде роботы уже есть везде – уборщики, сборщики машин и самих же роботов, сборщики урожая, дроны доставки, роботы на добыче полезных ископаемых.

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Уже сейчас нейросети могут играть в игры, и есть пример, когда стример заставил нейросеть играть в игру, а в уголке нейросеть показывает сгенерированный аватар человека, который отпускает те же реплики, какие выдавал человек. Так что нейросеть уже может сама создавать игры, и сама может играть в игры.

Бурного развития робототехники пока нет еще и по той причине, что правительства не знают, что делать с безработным населением, и власти пока следуют принципу, что люди должны быть чем-то заняты, даже если работа бессмысленная и дурацкая. Логика примерно такая – да, человек делает медленно и плохо, чем может робот, но в противном случае он будет сидеть дома и ему еще придется платить пособие, чтобы он не умер с голода. И чиновников-исполнителей во всех госорганах также заменят нейросети с чат-ботами.

Но полностью остановить замещение нейросетями людей не выйдет, и проблему безработного населения придется решать. Очевидно, что люди найдут себе новые виды занятий, откроют новые отрасли, которые сейчас просто не существуют, и мы сейчас даже не можем их представить. Новые отрасли и направления деятельности люди будут просто вынуждены изобрести и создать, потому что абсолютно все ныне существующие отрасли будут заняты роботами и нейросетями. А если люди обленятся, то у нейросетей может возникнуть вопрос – а зачем вообще эти люди нужны? Кормить их, развлекать, какая от них польза для роботов? И реализуется сценарий из Терминатора.

К чему это все. Просто размышляйте каждый день о том, что вы будете делать, когда нейросети заберут вашу работу и ваше хобби. Этот день наступит раньше, чем вы думаете.

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