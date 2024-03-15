

Слухи, появившиеся на прошлой неделе, указывали на возможные государственные инвестиции в оборонную сферу в размере 3,5 миллиарда долларов - компания Intel была связана с этим очень выгодным контрактом на поставку полупроводников. Инсайдеры утверждали, что Министерство торговли США готовило инвестиции в размере около 1 миллиарда долларов, а Пентагон - около 2,5 миллиарда долларов.

Последний, по словам анонимных источников, отказался от этих планов - Bloomberg считает, что "этот шаг грозит ограничить общую сумму, которую Intel рассчитывала получить в виде федерального финансирования, создавая спорную ситуацию". Информаторы издания попросили о полной анонимности в связи с секретным характером политических переговоров.

Министерство торговли США обсуждает национальный закон CHIPS - этот фонд может быть использован для "восполнения недостатка" после того, как Пентагон в последнюю минуту изменил свой курс. Министерство торговли может быть вынуждено оплатить весь счет в размере 3,5 миллиарда долларов, если услуги Intel будут обеспечены. По словам инсайдеров, переговоры о так называемом проекте "Безопасный анклав" ведутся с прошлого года. Не исключено, что "быстрое" принятие законопроекта о военных расходах вызвало тревогу в Пентагоне. Вчера акции Intel упали на 3 % - рынок отреагировал на слухи об отмене планов.