Компания SpaceX готовится к запуску своего третьего испытательного корабля Starship под названием IFT-3. Несмотря на то, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) еще не выдало лицензию на этот запуск, уведомление агентства для пилотов и уведомление береговой охраны для мореплавателей свидетельствуют о том, что запуск намечен на 14 марта. SpaceX планирует запустить Starship после получения разрешения FAA на третий испытательный полет.

В преддверии этого запуска компания SpaceX была занята другими миссиями, включая отправку астронавтов на МКС и запуск спутников Starlink. Уведомление FAA (NOTAM) указывает, что запуск IFT-3 запланирован на 14 марта с резервными датами на следующие два дня и дополнительной попыткой на 18 марта. Береговая охрана для мореплавателей также опубликовала информацию о возможных испытаниях Starship с 7 до 11 утра.

NASA также присоединилась к этим уведомлениям с графиком своего самолета WB-57. Расписание указывает на съемку, которая позволит получить последние данные для испытательного полета IFT-3.



В ходе третьего испытания Starship компания SpaceX планирует расширить возможности ракеты. Они намерены успешно поднять обе ступени, открыть и закрыть люк полезной нагрузки, продемонстрировать перенос топлива на этапе выбега и контролируемый возврат Starship в атмосферу. SpaceX также планирует посадку обеих ступеней ракеты и второго этапа в воду Индийского океана для проверки перезапуска двигателя верхней ступени в космосе.

Все эти детали указывают на то, что компания SpaceX готовится к запуску третьего испытательного полета Starship. В случае успешного запуска, это будет еще один значимый шаг в развитии ракеты и достижении ее целей. SpaceX постепенно усовершенствует технологию и стремится к созданию многоразового и мощного космического корабля.