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Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире

Grand Theft Auto VI — предстоящая компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Rockstar Games
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GTA VI – это самая ожидаемая игра среди всех геймеров. 6 декабря 2023 год вышел первый трейлер игры, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Причем не чем-то одним, а множеством причин и поводов.

 

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В первый же день трейлер GTA VI набрал 100 миллионов просмотров за день – это столько же, сколько набрал трейлер GTA V за 12 лет. Также это абсолютный рекорд на YouTube среди немузыкальных видео.

Причем самое просматриваемое место трейлера – девушка в бассейне.

 

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Сразу же после релиза умельцы принялись раздевать девушек из трейлера. Правило 34 в действии. (Правило 34 (англ. Rule 34) — распространённый интернет-мем, утверждающий, что в Интернете существует порнография на любую возможную тему). 

Внимательным зрителям бросилось в глаза засилье чернокожих персонажей. Фанаты не поленились и подсчитали количество ключевых персонажей в трейлере GTA VI — 29. При этом неграми оказались 23, а белыми — всего 6. И обозвали игру не иначе как Grand Theft Auto: Шоколадная фабрика.

 

Фанатам, владеющим нейросетями оказалось мало увиденного в трейлере, и они решили узнать, что скрывается за кадром. Прогнали кадры из трейлера через нейросеть, и она дорисовала то, что скрыто.

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 Далее подключились коспирологи: фанаты зацепились за отверстия от пуль в пикапе, которые похоже на шрифт Брайля. Если расшифровать «символы» по алфавиту, то получится «1 more 9», из чего фанаты решили, что релиз назначен на сентябрь следующего года.

 

Ждунов среди фанатов игры нет, поэтому была срочно создана петиция, требующая от властей пропустить 2024 год и сразу перейти в 2025 год, чтобы не тратить время на томительное ожидание выхода игры.

 

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ПК версия GTA VI сразу же появилась бесплатно на торрентах. Правда, обманутые и доверчивые геймеры вместо игры получали на свои ПК вирусы с майнерами.

 

Следующая группа фанатов принялась искать реальные привязки к местности из трейлера, и нашла много реальных зданий. 

Мимо трейлера не смогли пройти мимо поборники нравственности и морали, и призвали запретить игру из-за чрезмерной, по их мнению, наготы. 

 Некоторые граждане США, считающие себя звездами, неожиданно обнаружили в трейлере самих себя и ринулись подавать иски к Rockstar, надеясь обогатиться за счет разработчика игр.

«Джокер из Флориды» хочет от Rockstar пару миллионов долларов за использование своей внешности в трейлере GTA VI.

 

Затем женщина с огромной задней частью тела потребовала всего $200к от Rockstar за «использование её образа» в GTA VI. Нашлись даже чудаки, которые задонатили ей $50.

 

Но не только лишь люди решили включиться в судебные тяжбы с Rockstar. Масса представителей животных заявили свои права, например собачка чихуахуа, фламинго и аллигатор.

Как видно, дебютный трейлер не оставил никого равнодушным. Можно сказать с уверенностью, что за то время, пока игра готовится к выходу, всяких курьезных новостей, связанных с GTA VI будет все больше и больше.

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