Porsche Design снова сотрудничает с AGON by AOC, одним из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров, чтобы представить изогнутый игровой монитор Porsche Design | AOC AGON PRO PD49

Porsche Design и AGON by AOC сотрудничают для представления нового игрового монитора Porsche Design | AOC AGON PRO PD49. Монитор получил награды "iF Design Award 2023" и "Red Dot Award: Product Design 2023" и оснащен 49-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением Double QHD (5120 × 1440 пикселей), яркостью 1000 нит и глубиной цвета 10 бит. Он обеспечивает частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс GtG, создавая плавные и реалистичные изображения. Дизайн монитора отражает элементы автомобилей Porsche, а динамичные элементы RGB Light FX добавляют стиль. PD49 также имеет различные порты подключения, включая USB-C с мощным 90-ваттным питанием Power Delivery, и встроенный KVM-переключатель. Монитор обладает функциями, такими как счетчик кадров и настраиваемое перекрестие, что улучшает игровой опыт. Porsche Design AGON PRO PD49 доступен в магазинах Porsche Design по цене £1 899. Overall, этот игровой монитор сочетает выдающийся дизайн и передовую технологию для достижения высокой производительности и эстетического впечатления.