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Sharkoon представила ATX-корпус Rebel C60 RGB со стеклянными передней и боковыми панелями

С моделью C60 компания Sharkoon выпустила новый корпус для ПК серии Rebel
[ ] для раздела Блоги
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Компания Sharkoon Technologies выпустила новый корпус Rebel C60 RGB, оборудованный передней и боковыми панелями из закаленного стекла. Корпус оснащен умным воздушным потоком, который обеспечивает оптимальное охлаждение компонентов ПК. Корпус имеет четыре вентилятора и съемный пылевой фильтр для защиты от пыли. Кроме того, воздушный поток может быть дополнительно оптимизирован с помощью установки дополнительных вентиляторов или радиаторов. Корпус также обладает просторной внутренней витриной, где можно установить до трех HDD или SSD и графическую карту длиной до 40 см. Для подключения предусмотрены интерфейсы USB 3.0, USB-C и порт TRRS. Корпус также поддерживает установку графической карты вертикально с помощью держателя с прорезиненной поверхностью. Rebel C60 RGB уже доступен в черном и белом вариантах, по цене 109,90 евро.

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