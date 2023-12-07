Компания GIGABYTE представила новое поколение серверов для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта с использованием ускорителей AMD Instinct серии MI300. Одним из представленных серверов является GIGABYTE G383-R80, который объединяет в себе центральный процессор с графическим процессором и обладает впечатляющей производительностью. Этот сервер обеспечивает большое количество слотов расширения и отсеков для подключения сетей и систем хранения данных. Другим представленным сервером является серия GIGABYTE G593, оснащенная мощными графическими процессорами MI300X, которые также обеспечивают высокую производительность и имеют большую память HBM3. Представленные серверы являются идеальной платформой для проведения экзафлопсных вычислений и ускорения исследований в области искусственного интеллекта. Новые серверы GIGABYTE будут доступны на рынке в первой половине 2024 года.