Intel обеспечивает еще более впечатляющий прирост производительности с помощью нового драйвера для видеокарт Arc

Дискретные видеокарты Intel Arc с начала выпуска работали не очень хорошо, но благодаря обновлениям драйверов они стали гораздо лучше. Мы регулярно наблюдаем прирост производительности в играх благодаря обновлениям графических драйверов Intel, и последнее обновление не стало исключением. Оно может похвастаться большим приростом производительности для целого ряда игр, в частности, 750-процентным приростом для Halo: The Master Chief Collection.

Последняя версия графического драйвера Intel для графических процессоров Arc A-серии и Iris Xe обещает заметные улучшения для целого ряда игр. С новым драйвером пользователи графических процессоров Intel смогут увидеть прирост среднего FPS на 19% в игре The Talos Principle 2 при разрешении 1440p с настройками High и до 53% в игре Returnal при разрешении 1080p с настройками Epic RT. Аналогичный прирост наблюдается и в Guild Wars 2 при 1080p с настройками Ultra.

Пожалуй, наиболее впечатляющим является 750-процентный прирост FPS в игре Halo: The Master Chief Collection при 1080p с использованием графических настроек "Enhanced". Intel также отмечает улучшения в играх Civ 5, Total War: Warhammer, Sniper Elite 3, World War Z, Euro Truck Simulator 2, Yakuza 0, Call of Duty: Infinite Warfare, Alien Isolation, Far Cry Primal, Far Cry 5 и Far Cry New Dawn.

Новый драйвер также добавляет поддержку Game On для игр The Talos Principle 2, Robocop: Rogue City, Star Ocean II R, Call of Duty: Modern Warfare 3 и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.