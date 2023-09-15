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Сегодня мы соберем новый недорогой компьютер для школьника, чтобы тянул Cyberpunk 2077 и при этом стоил не дорого. Мы вложимся в бюджет менее 33000 рублей. Это будет компьютер, который потянет любые современные игры на высоких и даже ультра настройках. Все комплектующие будем брать на AliExpress.

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Строить все будем на платформе X58 LGA1366, так как у нее сейчас лучшее соотношение цены и производительности. Материнская плата стоит всего лишь 2800 рублей. Какую новую материнскую плату для другой платформы вы сможете купить за эти деньги? Также заявлена поддержка 32 Гб оперативной памяти, именно столько мы возьмем.

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Xeon X5690 это полный аналог Core i7-990X по ядрам и частотам (6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3460 MHz с бустом до 3730 MHz), только стоит в 5 раз дешевле. Какой еще шестиядерник вы купите меньше чем за 2000 рублей сейчас?

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Память возьмем Samsung DDR3 16GB 1600 МГц две планки. Итого получится 32 Гб оперативной памяти, что должно хватить браузеру Хром для сотни вкладок.

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Для охлаждения процессора возьмем вот такого снеговика с четырьмя тепловыми трубками.

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Как и полагается в игровом ПК 30-50% стоимости должно уходить на видеокарту. Видеокарту возьмем SOYO RX 5700 8GB. Это мощная и не дорогая видеокарта, которая вытянет любую современную игру в 1080р.

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В качестве накопителя возьмем такой SSD диск от бренда Сомнамбулист на 512 Гб. Почти 30000 отзывов говорят, что можно брать.

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Корпуса на всякие вкусы разные. Я выбрал вот такой. В нем есть прозрачная стенка, а также в комплекте идут 4 RGB вентилятора. И все это за 3000 рублей.

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Блок питания я решил взять с запасом по мощности и с RGB подсветкой. Оптимальным кажется вот такой Aigo на 750 Вт.

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Итоговая цена составила 32843,56 рубля на момент сбора сведений. Конечно, когда вы будете читать эту статью, цена немного изменится из-за колебаний курса рубля. Какой еще более лучший системник вы можете собрать за эти деньги? Я думаю никакой.

А теперь немножко игр.

Apex Legends, разрешение FullHD, настройки графики высокие и с такими настройками получаем от 110 до 140 фпс в среднем со снижением настроек до киберспортивных можно раскрыть потенциал 165 герцовых мониторов. Справедливости ради отмечу, что в этой игре и на этой видеокарте на графике фреймтайма проскакивают пики точёные, что не очень-то приятно, но в целом производительность более чем достаточная.

Cyberpunk 2077, разрешение FullHD, высокие настройки графики FSR включен по умолчанию. C такими настройками бенчмарк сообщает о 70 кадрах в секунду в среднем. Разумеется, работа FSR в разрешении FullHD видна, картинка становится более мыльной, более контрастной и шумной. То же самое, но только без FSR – бенчмарк сообщает о 55 кадрах в секунду в среднем.

Хогвартс Legacy, разрешение FullHD, высокие настройки графики, FSR отключен. С такими настройками получаем чуть больше 60 фпс в среднем и более-менее нормальный график фреймтайма. Да, пики точёные проскакивают, но происходит это в основном на чекпоинтах. Игра с графикой 2010 года неплохо так работает на видеокарте четырехлетней давности.

Человек-паук на ПК, разрешение FullHD, очень высокие настройки графики. Во время полетов на паутине получаем немного больше 60 фпс в среднем. Игра работает плавно и никаких проблем с производительностью нет вообще. Оптимизация на очень хорошем уровне и всем бы такую. Во время боя игра работает также плавно, фпс не опускается ниже 60.

Metro Exodus, высокий пресет графики. С такими настройками бенчмарк сообщает нам о 76 кадрах в секунду. В среднем игра работает плавно и пики точеные на графике фреймтайма практически отсутствуют. Переходим к Ультра пресету и бенчмарк сообщает нам о 60 фпс в среднем, правда в реальной игре все это немного не так работает, и если на первых локациях мы будем видеть и больше фпс, то вот в тайге нас ждут серьезные просадки, но в целом играть можно и даже с комфортом.

Калиста протокол, разрешение FullHD высокие настройки графики, FSR включен по умолчанию. Встроенный бенчмарк сообщает нам о каких-то невероятных 115 фпс в среднем. Разумеется, все дело в том, что бенчмарк кривой и в реальной игре всё не так хорошо, как в бенчмарке. На ультранастройках графики с отключенным FSR в реальной игре получаем чуть больше 50 фпс в среднем. Игра работает почти плавно.

Новенький клон FEAR под названием «Трепанг в квадрате», разрешение FullHD, настройки графики высокие. Мы получаем около 120 кадров в секунду в среднем, играется комфортно, да и выглядит очень даже неплохо.

Uncharted 4 на ПК, разрешение FullHD, ультранастройки графики. Ожидаемо с производительностью все в порядке, фпс колеблется от 70 до 90, график фреймтайма ровный и никаких статеров или фризов замечено не было. В общем в консольный шедевр можно поиграть без каких-либо проблем на ультрах.

Resident Evil 4 ремейк, разрешение FullHD, пресет качество. Графика с такими настройками производительности в игре очень даже достойная - более 70 фпс в среднем.

Вот так справляется с современными играми многострадальная RX 5700. Прошло 4 года, а поддержка трассировки лучей так и не стала чем-то обязательным для запуска игр, и поиграть без каких-либо проблем можно практически во все новинки.



