Компания InWin, известная своими уникальными корпусами, анонсировала очередное уникальное шасси для ПК Dubili - новый DIY-корпус. Корпус Dubili, доступный в цветах Titanium Grey и Champagne Gold, можно приобрести в полностью собранном виде или в варианте "плоской упаковки" (DIY Edition), чтобы собрать его самостоятельно.

InWin Dubili является частью проекта компании iBuild iShare. Благодаря независимому доступу к каждой панели каждый компонент может быть легко отрегулирован или настроен в соответствии с предпочтениями пользователя.

Поскольку конструктивные элементы выполнены из 1,2-мм стали SECC, Dubili имеет такую же конструкцию, как и обычный корпус ПК. Более того, его можно легко транспортировать благодаря наличию ручек, если вы захотите их установить. Боковая панель из закаленного стекла обеспечивает обзор внутренних компонентов, а матовый алюминий и изогнутые детали на внешней стороне придают корпусу современный вид.

В корпусе с интенсивным воздушным потоком можно разместить высококлассное оборудование, включая материнские платы типоразмера E-ATX, графические процессоры длиной до 430 мм и блоки питания длиной до 180 мм. Корпус также поддерживает различные варианты охлаждения, такие как воздушные кулеры, AIO и пользовательские компоненты жидкостного охлаждения, и способен установить 420-мм радиатор спереди и 360-мм радиатор сверху. На передней панели расположены разъемы USB-C 3.2 Gen 2×2, 2x USB-A 3.2 Gen 1 и HD Audio Combo (CTIA).

Корпус поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами InWin Jupiter AJ140. На максимальной скорости вентиляторы Jupiter PWM обеспечивают мощный воздушный поток в 100 CFM, а также широкий диапазон рабочих скоростей и световые эффекты ARGB. В комплект также входит комбинированный концентратор вентиляторов и ARGB-подсветки.

InWin Dubili уже доступен к покупке. Версия flatpack стоит 230 долл. Что касается стандартной версии, то она стоит 250 долл.

реклама







