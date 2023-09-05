InWin выпустила новый корпус Dubili ATX DIY PC
реклама
Компания InWin, известная своими уникальными корпусами, анонсировала очередное уникальное шасси для ПК Dubili - новый DIY-корпус. Корпус Dubili, доступный в цветах Titanium Grey и Champagne Gold, можно приобрести в полностью собранном виде или в варианте "плоской упаковки" (DIY Edition), чтобы собрать его самостоятельно.
InWin Dubili является частью проекта компании iBuild iShare. Благодаря независимому доступу к каждой панели каждый компонент может быть легко отрегулирован или настроен в соответствии с предпочтениями пользователя.
Поскольку конструктивные элементы выполнены из 1,2-мм стали SECC, Dubili имеет такую же конструкцию, как и обычный корпус ПК. Более того, его можно легко транспортировать благодаря наличию ручек, если вы захотите их установить. Боковая панель из закаленного стекла обеспечивает обзор внутренних компонентов, а матовый алюминий и изогнутые детали на внешней стороне придают корпусу современный вид.
В корпусе с интенсивным воздушным потоком можно разместить высококлассное оборудование, включая материнские платы типоразмера E-ATX, графические процессоры длиной до 430 мм и блоки питания длиной до 180 мм. Корпус также поддерживает различные варианты охлаждения, такие как воздушные кулеры, AIO и пользовательские компоненты жидкостного охлаждения, и способен установить 420-мм радиатор спереди и 360-мм радиатор сверху. На передней панели расположены разъемы USB-C 3.2 Gen 2×2, 2x USB-A 3.2 Gen 1 и HD Audio Combo (CTIA).
Корпус поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами InWin Jupiter AJ140. На максимальной скорости вентиляторы Jupiter PWM обеспечивают мощный воздушный поток в 100 CFM, а также широкий диапазон рабочих скоростей и световые эффекты ARGB. В комплект также входит комбинированный концентратор вентиляторов и ARGB-подсветки.
InWin Dubili уже доступен к покупке. Версия flatpack стоит 230 долл. Что касается стандартной версии, то она стоит 250 долл.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила