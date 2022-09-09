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Проникновение современных гаджетов растёт, ведь родители не могут устоять, покупая смартфоны даже первоклашкам. Если ещё пять лет назад мобильники были не у всех, то сегодня дети без телефона могут стать белыми воронами в своём классе. Растёт информационная грамотность, а задачи требуют новых подходов. В результате школьникам и тем более студентам требуется компьютер, без которого получать необходимый уровень информационной грамотности просто невозможно. Известно, что сентябрь – лучшее время для покупки ПК или ноутбука, вот только представить себе современную технику без операционной системы Window просто невозможно.

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Многие наши читатели заявляют, что скачали Window 10 с интернета и без проблем пользуются всеми благами бесплатно. На самом же деле очень часто создатели пиратских сборок подсаживают внутрь троян или программу для скрытого майнига. Получится, что вы купили современной лэптоп, который в первый же день будет шпионить за вами или жутко тормозить. Если не хотите попасть в лапы мошенников, то мы предлагаем вам перейти на сайт магазина CdkeySales, где можно купить лицензионные версии операционных систем и программного обеспечения со скидками и без рисков подхватить опасный вирус. И помните, что полноценная Windows 10 Pro стоит всего 16 долларов. Давайте детально изучим наиболее популярные предложения, и не забудьте во время покупки вводить купон «OC30», который гарантирует вам скидку в размере 30%.

Microsoft Windows

Прежде всего стоит обратить внимание на ОС Windows 10 Pro, о который вы могли прочесть выше. Полноценная лицензия обойдётся всего в 16.41 доллара и предлагает максимальные возможности для работы и учёбы. Это универсальная операционная система, которая до сих пор установлена на миллионах ПК по всему миру.

Заплатив 22.12 доллара, можно получить полноценную Windows 11 Pro. Это самая новая версия ОС, выпущенная Microsoft в 2021 году. Согласно официальной информации, она будет получать обновления безопасности и техническую поддержку не менее десяти лет.

Пожалуй, для школьников больше подходит Windows 10 Home стоимостью 13.42 доллара. Данная версия настольной ОС предлагает расширенные возможности для контроля за компьютером со стороны родителей. Это позволит защитить ПК ваших детей и не допустить перехода на сайты с нежелательным контентом.

Покупатели двух ключей Windows 10 Pro могут не только получить современную операционную систему, но и сэкономить несколько долларов. Пакет оценён в 29.86 доллара и прекрасно подходит для двух школьников или студентов.

Microsoft Office

Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар Office 2016 Professional Plus OC30 27.65 Перейти в магазин CdkeySales Office 2019 Professional Plus OC30 44.51 Перейти в магазин CdkeySales Office 2021 Professional Plus OC30 50.37 Перейти в магазин CdkeySales

Сегодня представить себе современный компьютер для учёбы или работы без офисного программного обеспечения просто невозможно, а во многих случаях найти достойную альтернативу крайне сложно. Самым дешёвым пакетом, который подходит для нетребовательных пользователей, является Office 2016 Professional Plus. Это не самая новая ревизия, но для школьника будет достаточно, ведь основные функции не меняются годами. Стоит лицензия всего 27.65 доллара.

Office 2019 Professional Plus ощутимо дороже, ведь за эту версию вам придётся отдать 44.51 доллара. Стоит учитывать, что некоторые школы и компании работают на той или иной версии офисного ПО. Если купить что-то другое, то могут возникнуть проблемы с совместимостью текста и ошибок форматирования. Ну и не забывайте о постоянном улучшении функционала, ведь разница между версиями достигает трёх лет.

Самый новый пакет Office 2021 Professional Plus вышел совсем недавно и включает абсолютно все современные возможности, которые только можно получить в офисном пакете Microsoft. Стоит такое удовольствие 50.37 доллара, что немного выше указанных выше версий. Немаловажно и то, что владелец Office 2021 Professional Plus будет получать обновления безопасности гораздо дольше всех других предыдущих версий, что повысит безопасность не только рабочей системы, но и домашнего компьютера.

Windows + Office

Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus OC30 41.78 Перейти в магазин CdkeySales Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plu OC30 58.56 Перейти в магазин CdkeySales

Если вы купили новый компьютер, то вас могут заинтересовать пакеты операционной системы и офисного программного обеспечения. Прежде всего можно обратить внимание на Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus стоимостью 41.78 доллара. Здесь вы не только получаете всё в одном, но и неплохую скидку. Обязательно используйте это предложение и не забывайте о купоне «OC30», который выпущен специально для наших читателей.

Пакет Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus стоит 58.56 доллара, поскольку включает более новую версию офисного ПО. Здесь никаких сюрпризов, а многие пользователи забывают, что Windows 10 легко обновляется до более новой Windows 11. Что любопытно, это не займёт много времени и не приведёт к удалению учётной записи. Если вы работаете на пиратской операционной системе, то просто купите один из пакетов или отдельных ключей, что позволит вам перейти на светлую сторону, решив проблемы с опасными вирусами и собственной безопасностью.

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