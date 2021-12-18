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Рождество – самое лучшее время для подарков. Кто-то предпочитает дарить своим близким новую одежду, другие красивые статуэтки и предметы интерьера, но есть и такие, для кого подарок в первую очередь должен быть полезным. Очевидно, что в наше время самый нужный и востребованный подарок – это компьютер или ноутбук. На самом деле разницы нет, ведь в данном случае всё зависит от сценариев, для которых ПК будет использоваться. Если это рабочий инструмент, который покупается для школьника, то лучше взять стационарный компьютер, а вот студенту пригодится мобильность.

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Выбирая компьютер, сложно не обратить внимание на тот факт, что некоторые модели вместе с операционной системой Windows стоят на сотню долларов дороже аналогов без ОС. Это легко объяснимо, ведь пользователь фактически платит за полноценную лицензионную коробочную версию операционной системы. Поскольку на носу Рождество, то магазин Supercdk решил поработать Санта Клаусом, предлагая нашим читателям 30% скидку на целый ряд популярных ключей. Давайте рассмотрим наиболее интересные лоты.

Windows 10 Pro. Неумирающая классика, зарекомендовавшая себя как стабильная и надёжная операционная система. Поддерживает десятки тысяч различных периферийных устройств, позволяя установить драйвер без дополнительных поисков в интернете при помощи нескольких кликов. Найдёт своё применение как дома, так и на рабочем месте, а также идеальна для малого бизнеса и большинства задач, которые стоят перед пользователями. Стоит такое удовольствие 15.57 доллара или 1160 рублей.

Windows 10 Home. А вот для школьника лучше взять именно эту версию. Родители могут из коробки воспользоваться удобным инструментом Windows Hello, созданным для защиты подрастающего гения. Кроме того, здесь нет целого ряда функций из старшей версии, что позволяет не отвлекаться по пустякам. В конце концов – Windows 10 Home дешевле. Онлайн активация обойдётся вам в 13.73 доллара или 1023 рубля.

Сегодня создать рабочее место без профессиональных офисных приложений практически невозможно. Большую часть задач возьмёт на себя Office 2016 Pro Plus. Часто вместе с операционной системой уже идёт пробная версия Office. Нужно помнить, что она сильно урезана и закончится через 30 дней. Именно поэтому лучше сразу озаботиться полноценной версией, лишённой пробных периодов и платных подписок на дополнительные сервисы. Стоимость Office 2016 Pro Plus установлена на отметке 26.34 доллара или 1963 рубля.

В некоторых случаях руководство компании принимает решение перевести персонал на более новую Office 2019 Professional Plus. Это значит, что на работе вы сможете пользоваться купленной лицензией, а вот дома окажетесь лишены ряда функций. Решить ваши проблемы сможет офисный пакет от 2019 года, стоимость которого равна 44.95 доллара или 3350 рублей.

Раз уж мы заговорили о праздничных скидках, то стоит помнить, что чем больше у Санты подарочков заказать, тем выше будут скидки. Именно поэтому гораздо выгоднее купить пакет из операционной системы и офисных приложений. Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus именно то, что вам нужно. Полноценный пакет из самой современной ОС и предпоследней версии Office обойдётся вам в 52.65 доллара или 3831 рубль.

В начале 2022 года Microsoft запустит официальную программу обновления операционной системы Windows 10 до более новой версии. Неясно, сколько нужно ждать, ведь это случится не сразу. Если вам не хочется ждать так долго, то Windows 11 Pro может оказаться на вашем компьютере прямо сейчас. Новая версия стоит 20.45 доллара или 1524 рубля. Столь незначительная сумма позволит вам на 10 лет забыть обо всех проблемах, связанных с обновлением, безопасностью компьютера и своевременным выходом драйверов.

Название продукта Количество ключей Цена в долларах Цена в рублях Код купона Ссылка Windows 10 Pro 1 15.57 1160 OCVIP Ссылка Windows 10 Home 1 13.73 1023 OCVIP Ссылка Office 2016 Professional Plus

1 26.34 1963 OCVIP

Ссылка

Office 2019 Professional Plus 1 44.95 3350 OCVIP Ссылка Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 1 52.65 3831 OCVIP Ссылка Windows 11 Pro 1 20.45 15.24 OCVIP Ссылка

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