Отношения между США и Китаем даже до вступления в должность Трампа были напряжёнными, ну а сегодня целые сектора экономики оказались парализованы. Из-за искусственного роста торговых пошлин товары на складах в Поднебесной постепенно приходят в негодность, тогда как на американском рынке уже начинает ощущаться дефицит. Сам Трамп бравирует перед избирателями красивыми цифрами. По его словам, благодаря остановке импорта страна экономит огромные деньги, но на самом деле президент лукавит. Магазины распродают то, что было приобретено заранее, ну а иссякающие товары заменить уже не чем. В прессе пишут о переговорах между США и КНР, проходящих в настоящее время на высшем уровне. Участники пока не готовы поделиться какими-то определёнными данными, но рынок оценивает усилия сторон положительно. Известно, что торговый дисбаланс между странами составляет 1.2 триллиона долларов, но пока неясно, что для устранения данной проблемы будет предприниматься.

реклама





Рынок ожидает оптимистичных новостей, но пока поступают довольно тревожные данные. Проблема в то, что пока политики пытаются получить как можно более выгодные условия, тарифы бьют по реальным людям, многие из которых проживают в самой Америке. В качестве примера можно привести компанию Huntar, основанную 42 года назад китайским иммигрантом в США. Выяснилось, что она балансирует на грани выживания, ну а таких компаний в Америке и Китае могут быть сотни и даже тысячи. Аналитики отмечают, что история с Huntar – это опасный симптом глубокого кризиса в глобальной торговле, вызванного решением США резко обострить экономическое противостояние с Китаем. Если политики не найдут решения, то подобные компании начнут разоряться, вызывая эффект домино в целом ряде секторов экономики. Но давайте немного фактов. Итак, когда 9 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 145-процентных тарифов на китайский импорт, казалось, что это очередной тактический ход в давно тлеющем конфликте. Сама Huntar выпускала развивающие игрушки для Walmart и Target и по непонятным причинам оказалась в эпицентре конфликта.

Почти сразу в почте CEO Джейсона Чеуна появились десятки писем от клиентов с отменами заказов. Но сам он был готов ещё до официального объявления остановил производство на своей фабрике в Шаогуане площадью 55 тысяч квадратных метров. Ченуа заявил, что тарифы представляют угрозу существованию Huntar, а также многих других смежных заводов, поставляющих для рынка комплектующие и различные услуги. Почти за месяц объёмы выпускаемой продукции сократились на 70%, что также привело к увольнению большей части сотрудников. Глава компании всерьёз задумался над тем, куда перенести производство. На первый взгляд Вьетнам выглядит перспективно, но логистика, оборудование и сертификация требуют денег и времени, которых уже не осталось. СЕО отметил, что на спасение бизнеса осталось около месяца. При этом Huntar представляет собой довольно любопытную с точки зрения финансовой принадлежности компанию. Дело в том, что речь об американской фирме, оказавшейся по обе стороны конфликта. На бумаге она выглядит как мишень для тарифной политики. Кажется, что это китайская фабрика, отнимающая рабочие места у американцев. Но по сути перед нами малый бизнес, который так активно пытается защитить Трамп.

Если игрушки в Китае выпускаться не будут, торговые сети Walmart и Target столкнуться с дефицитом. Сотрудников придётся увольнять уже в США, поскольку взаимная зависимость намного прочнее, чем кажется на первый взгляд. Тот факт, что подобные действия властей вызовут дефицит предложения, уже и без того ясен, ну а в конечном итоге пострадают ещё и американские дети, которые не смогут приобрести игрушки по привычным ценам. История Huntar начиналась в 1983 году, когда отец Чеуна, сбежав из коммунистического Китая через Шэньчжэньскую реку в Гонконг, обосновался в Калифорнии. Он торговал на блошиных рынках, подрабатывал уборщиком, а в итоге создал прочный бизнес по обе стороны океана. Фабрика в Китае позволяла сохранять рабочие места в США, ну а сам Джейсон Чеун до сих пор работает за тем самым столом, который его отец поставил в углу старого дома в Сан-Франциско. Глава Huntar отметил, что в настоящее время на складе находятся игрушки на 750 000 долларов. Отправить их заказчикам из-за тарифов нельзя, а высокая конкуренция в Поднебесной не оставляет шансов на успех. Игрушки могут местным детям не понравиться, поскольку созданы с учётом требований и потребностей американских покупателей.

реклама





Но даже если торговый конфликт будет решён завтра, потерь не избежать. Сотни компаний лишились источников дохода, а логистические цепочки не позволят в кратчайшие сроки доставить товар до потребителей. Перенос производства во Вьетнам грозит неоправданными рисками и значительными потерями. Подходящих фабрик почти нет, а конкуренция среди бегущих из Китая огромна. Даже если подходящее помещение найдётся, потребуется обучение персонала, сертификация оборудования, настройка производственного цикла. При этом Huntar ещё и функционирует только за счёт возобновляемой энергии. Внутри находится сложные системы вентиляции и утилизации, включающие более 30 инжекционных машин весом в несколько тонн каждая. Расходы на перемещение или закупку подобного оборудования компания не потянет. Ну а в итоге выбор невелик. Можно продать линейку собственной продукции стороннему вьетнамскому производителю и отказаться от контрактного производства. Ну или надеяться на чудо. В первом случае придётся отказаться от фамильного бизнеса, тогда как надежды уже почти не осталось. Как уже отмечалось выше, несколько дней назад в Женеве состоялись первые за долгое время двусторонние торговые переговоры между США и Китаем. Министр торговли США Говард Латник заявил, что цель дебатов кроется в перезапуске двусторонних отношений и снижении напряжённости между сторонами. При этом Скотт Бессент заявил, что компромиссом могут стать тарифные ставки в 80%. Похоже, политики плохо понимают, что двукратная наценка не может быть хорошим решением. Рынки демонстрируют оптимизм, но аналитики советуют не спешить, поскольку серьёзных прорывов не ожидается.

Пока тарифный конфликт сохраняется, малые и средние предприятия по обе стороны океана продолжают терять деньги, людей и контракты. Исследование Toy Association показало, что 45% производителей игрушек в США могут закрыться в течение ближайших недель или месяцев. Компания Learning Resources (также закупает продукцию Huntar) уже отменила заказы и подала иск в суд против правительства США, опасаясь роста тарифных расходов до 100 миллионов долларов в год. Любопытной кажется и реакция экспертов внутри Американского общества. Там пишут, что на бумаге идея Трампа казалась вполне удачной. Всё просто, ведь нужно было ударить по Китаю, вернуть рабочие места в США и стимулировать производство внутри страны. На деле оказалось, что игрушечные фабрики – это не куст и не пальма, которую можно пересадить в благодатную почву за одну ночь. Речь идёт о производственной инфраструктуре, квалифицированном персонале, сложном оборудовании и отлаженной логистике. Совершенно неожиданно выяснилось, что внутри США отсутствуют мощности, способные принять волны переехавших производств. Более того, из-за высокой стоимости рабочей силы и аренды, производство в Америке обойдётся ещё дороже, чем в Китае с тарифами. Ну а пока политики думают, на кону жизни людей. Особенно важно, что это не старики и дети, висящие на шее у государства. Речь об эффективном бизнесе с многолетней историей, владельцы которого обеспечивали работой десятки и даже сотни тысяч людей и насыщали налогами обе стороны конфликта.