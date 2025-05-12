Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война

Даже если стороны остановятся, тысячи компаний по обе стороны океана столкнуться со значительными финансовыми потерями
[ ] для раздела Блоги
+
+

Отношения между США и Китаем даже до вступления в должность Трампа были напряжёнными, ну а сегодня целые сектора экономики оказались парализованы. Из-за искусственного роста торговых пошлин товары на складах в Поднебесной постепенно приходят в негодность, тогда как на американском рынке уже начинает ощущаться дефицит. Сам Трамп бравирует перед избирателями красивыми цифрами. По его словам, благодаря остановке импорта страна экономит огромные деньги, но на самом деле президент лукавит. Магазины распродают то, что было приобретено заранее, ну а иссякающие товары заменить уже не чем. В прессе пишут о переговорах между США и КНР, проходящих в настоящее время на высшем уровне. Участники пока не готовы поделиться какими-то определёнными данными, но рынок оценивает усилия сторон положительно. Известно, что торговый дисбаланс между странами составляет 1.2 триллиона долларов, но пока неясно, что для устранения данной проблемы будет предприниматься. 

реклама



Рынок ожидает оптимистичных новостей, но пока поступают довольно тревожные данные. Проблема в то, что пока политики пытаются получить как можно более выгодные условия, тарифы бьют по реальным людям, многие из которых проживают в самой Америке. В качестве примера можно привести компанию Huntar, основанную 42 года назад китайским иммигрантом в США. Выяснилось, что она балансирует на грани выживания, ну а таких компаний в Америке и Китае могут быть сотни и даже тысячи. Аналитики отмечают, что история с Huntar – это опасный симптом глубокого кризиса в глобальной торговле, вызванного решением США резко обострить экономическое противостояние с Китаем. Если политики не найдут решения, то подобные компании начнут разоряться, вызывая эффект домино в целом ряде секторов экономики. Но давайте немного фактов. Итак, когда 9 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 145-процентных тарифов на китайский импорт, казалось, что это очередной тактический ход в давно тлеющем конфликте. Сама Huntar выпускала развивающие игрушки для Walmart и Target и по непонятным причинам оказалась в эпицентре конфликта. 

Почти сразу в почте CEO Джейсона Чеуна появились десятки писем от клиентов с отменами заказов. Но сам он был готов ещё до официального объявления остановил производство на своей фабрике в Шаогуане площадью 55 тысяч квадратных метров. Ченуа заявил, что тарифы представляют угрозу существованию Huntar, а также многих других смежных заводов, поставляющих для рынка комплектующие и различные услуги. Почти за месяц объёмы выпускаемой продукции сократились на 70%, что также привело к увольнению большей части сотрудников. Глава компании всерьёз задумался над тем, куда перенести производство. На первый взгляд Вьетнам выглядит перспективно, но логистика, оборудование и сертификация требуют денег и времени, которых уже не осталось. СЕО отметил, что на спасение бизнеса осталось около месяца. При этом Huntar представляет собой довольно любопытную с точки зрения финансовой принадлежности компанию. Дело в том, что речь об американской фирме, оказавшейся по обе стороны конфликта. На бумаге она выглядит как мишень для тарифной политики. Кажется, что это китайская фабрика, отнимающая рабочие места у американцев. Но по сути перед нами малый бизнес, который так активно пытается защитить Трамп. 

Если игрушки в Китае выпускаться не будут, торговые сети Walmart и Target столкнуться с дефицитом. Сотрудников придётся увольнять уже в США, поскольку взаимная зависимость намного прочнее, чем кажется на первый взгляд. Тот факт, что подобные действия властей вызовут дефицит предложения, уже и без того ясен, ну а в конечном итоге пострадают ещё и американские дети, которые не смогут приобрести игрушки по привычным ценам. История Huntar начиналась в 1983 году, когда отец Чеуна, сбежав из коммунистического Китая через Шэньчжэньскую реку в Гонконг, обосновался в Калифорнии. Он торговал на блошиных рынках, подрабатывал уборщиком, а в итоге создал прочный бизнес по обе стороны океана. Фабрика в Китае позволяла сохранять рабочие места в США, ну а сам Джейсон Чеун до сих пор работает за тем самым столом, который его отец поставил в углу старого дома в Сан-Франциско. Глава Huntar отметил, что в настоящее время на складе находятся игрушки на 750 000 долларов. Отправить их заказчикам из-за тарифов нельзя, а высокая конкуренция в Поднебесной не оставляет шансов на успех. Игрушки могут местным детям не понравиться, поскольку созданы с учётом требований и потребностей американских покупателей. 

реклама



Но даже если торговый конфликт будет решён завтра, потерь не избежать. Сотни компаний лишились источников дохода, а логистические цепочки не позволят в кратчайшие сроки доставить товар до потребителей. Перенос производства во Вьетнам грозит неоправданными рисками и значительными потерями. Подходящих фабрик почти нет, а конкуренция среди бегущих из Китая огромна. Даже если подходящее помещение найдётся, потребуется обучение персонала, сертификация оборудования, настройка производственного цикла. При этом Huntar ещё и функционирует только за счёт возобновляемой энергии. Внутри находится сложные системы вентиляции и утилизации, включающие более 30 инжекционных машин весом в несколько тонн каждая. Расходы на перемещение или закупку подобного оборудования компания не потянет. Ну а в итоге выбор невелик. Можно продать линейку собственной продукции стороннему вьетнамскому производителю и отказаться от контрактного производства. Ну или надеяться на чудо. В первом случае придётся отказаться от фамильного бизнеса, тогда как надежды уже почти не осталось. Как уже отмечалось выше, несколько дней назад в Женеве состоялись первые за долгое время двусторонние торговые переговоры между США и Китаем. Министр торговли США Говард Латник заявил, что цель дебатов кроется в перезапуске двусторонних отношений и снижении напряжённости между сторонами. При этом Скотт Бессент заявил, что компромиссом могут стать тарифные ставки в 80%. Похоже, политики плохо понимают, что двукратная наценка не может быть хорошим решением. Рынки демонстрируют оптимизм, но аналитики советуют не спешить, поскольку серьёзных прорывов не ожидается. 

Пока тарифный конфликт сохраняется, малые и средние предприятия по обе стороны океана продолжают терять деньги, людей и контракты. Исследование Toy Association показало, что 45% производителей игрушек в США могут закрыться в течение ближайших недель или месяцев. Компания Learning Resources (также закупает продукцию Huntar) уже отменила заказы и подала иск в суд против правительства США, опасаясь роста тарифных расходов до 100 миллионов долларов в год. Любопытной кажется и реакция экспертов внутри Американского общества. Там пишут, что на бумаге идея Трампа казалась вполне удачной. Всё просто, ведь нужно было ударить по Китаю, вернуть рабочие места в США и стимулировать производство внутри страны. На деле оказалось, что игрушечные фабрики – это не куст и не пальма, которую можно пересадить в благодатную почву за одну ночь. Речь идёт о производственной инфраструктуре, квалифицированном персонале, сложном оборудовании и отлаженной логистике. Совершенно неожиданно выяснилось, что внутри США отсутствуют мощности, способные принять волны переехавших производств. Более того, из-за высокой стоимости рабочей силы и аренды, производство в Америке обойдётся ещё дороже, чем в Китае с тарифами. Ну а пока политики думают, на кону жизни людей. Особенно важно, что это не старики и дети, висящие на шее у государства. Речь об эффективном бизнесе с многолетней историей, владельцы которого обеспечивали работой десятки и даже сотни тысяч людей и насыщали налогами обе стороны конфликта. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика экономика трамп
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн руб.
+
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
19
Корейские ученые создали суперконденсатор, который заряжается практически мгновенно
2
В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
+
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Компания Razer анонсировала новое устройство Clio для погружения в игровой звук без наушников
+
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
Audio-Technica и Wind and Sea выпустили виниловую вертушку Sound Burger в стиле 80-х годов
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
3
12 видеокарт RTX 5090 взламывают 8-значный цифровой пароль за 15 минут
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
+
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+

Сейчас обсуждают

Повелитель котов
12:28
Расскажи лучше как тебя обоссаного отодрали в СБУ, тебе понравилось?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
OgoGoLog
12:23
А с чего Путин вдруг должен ехать к просроченному? Что сопля лично может Путину предложить? Если что после приказа Трампа именно Зеля засобирался в Турцию, а не Путин.
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
OgoGoLog
12:22
Нейромережа - это всё что осталось у Украины...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Сергей
12:20
«Бутлегерство приобрело небывалый размах» А для чего автор использует американский термин? Показать, какой он «начитанный и умный»? Или не знает, что «самогонщиками» в России/СССР называли не только ...
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
Александр
12:18
Большой страшный хрен, ты уже подорвался с дивана и побежал доказывать свою смелость в всу?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Повелитель котов
12:18
так Зелёное чмо с Банковой не президент, был бы он президентом, знал, что сначала предварительно ведутся переговоры между министрами, а глава государства появляется в конце для подписания договора, но...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Повелитель котов
12:13
Трусонюху нельзя такой вопрос задвать, а то у него ифаркт случится. Он и так Крым губами возвращает 11 лет, а тут ещё такой вопрос ему )))) и минусы ему лучше не ставить, он за них зп получает, чем б...
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Виктор Давыдов
12:11
С каких это пор Главы государств сами едут к чёрту на кулички заключать какие то там соглашения. Да ещё и с проигравшей стороной. Армия юристов им накой чёрт.
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Kaabar
12:10
Тису-то переплыл уже, аналитег?
Зеленский заявил, что в четверг будет ждать российского президента в Турции
Kaabar
12:06
Да везде чиновники одинаковые. Дали команду импортозаместить: одни на санкционную технику шильдики переклеивают, другие - флаги поставщиков на танкерах...
Видеокарты AMD RX 9060 XT появились у ритейлеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем