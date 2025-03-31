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Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»

Брюссель намерен стимулировать страны к инвестициям в оборонную промышленность, но в результате ЕС превратится в крупного должника, без перспективы вернуть сотни миллиардов евро
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Европа готовится к затяжной торговой войне с США. Совсем скоро таможенные тарифы Трампа вступят в силу, что вызовет ответную реакцию со стороны союзников по всему миру. Президент угрожает властям любых государств, которые решатся выступить против таможенных надбавок, обещая и дальше делать ставку на агрессивные методы ведения диалога. Прежде всего под угрозой автомобильная промышленность Европы. Торговый профицит между ЕС и США огромен, а в конечном итоге Вашингтон планирует переложить финансовые трудности на плечи Брюсселя. Европейские политики заявляют о том, что смогут выстоять, а аналитики уверены, что последствия принимаемых решений коснутся всех участников противостояния.

Авторы Reuters пишут, что элиты в Брюсселе бравируют красивыми лозунгами, подозрительно похожими на те, под которыми Трамп пришёл к власти. Например, «Сделаем Европу снова великой». В данном случае неясно, почему снова? Когда и почему Европа перестала быть великой, и была ли она таковой? 

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Ответов на эти и многие другие вопросы нет, но заявления политиков не остались незаметными для ведущих аналитиков. Оказывается, такая уверенность внушает оптимизм в инвесторов, а заявление о важности суверенитета наполняют традиционные рынки деньгами. Инвесторы, ранее с осторожностью относившиеся к европейским рынкам, теперь видят здесь новые горизонты, которые выходят далеко за пределы простого вложения в оборонные предприятия. Экономические и политические изменения в регионе создают почву для роста различных отраслей, от финансового сектора до возобновляемой энергетики. Эксперты пишут, что получить прибыль – не самая простая задача. Так, инвестиции в оборону и инфраструктуру принесут плоды не сразу. Похоже, многие крупные игроки настроены на долгосрочную перспективу. Брюссельский план мобилизации, предполагающий выделение 800 миллиардов евро для перевооружения и финансового стимулирования Германии делает оборонный сектор чрезвычайно привлекательным. 

За последние 3 года акции подобных компаний сильно подорожали, и на фоне принимаемых в Брюсселе решений котировки ценных бумаг крупных производителей оружия продолжают расти. Согласно актуальным данным, акции европейских аэрокосмических и оборонных компаний в 2024 году подорожали на 33%, а их оценочные коэффициенты превысили показатели американских аналогов. Это делает их сопоставимыми с акциями технологических или люксовых брендов. Так, немецкий производитель танков Rheinmetall в какой-то момент стоил дороже, чем Ferrari, что подчёркивает высокие ожидания инвесторов. Согласно прогнозам Citi, среднегодовой рост прибыли в оборонном секторе к 2028 году может составить от 8% для BAE Systems до 32% для Rheinmetall. Аналитики подчёркивают, что без крупных инвестиций не обойтись. Проблема в том, что даже после перехода к более активному производству европейские компании не способны обеспечить Старый свет достаточным количеством оружия. За это время около 78% всех закупок пришлось на внешних поставщиков, среди которых 63% занимают США. Элиты Брюсселя намерены изменить этот баланс, но процесс требует времени. Нужны не только деньги, но и реформы ключевых секторов экономики, а этот процесс идёт медленно. Потребуется ещё и обеспечить достаточное количество производственных мощностей, не говоря уже о заказах со стороны конечных потребителей. 

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Нет никаких сомнений, что Британия, Франция и Германия смогут взять нужные им кредиты, заливая оружейную промышленность сотнями миллиардов евро. Вот только большая часть стран не имеет таких возможностей, а в результате вся тяжесть финансовых обязательств ляжет на плечи этой троицы. Если учитывать, что экономика Франции и Британии уже сегодня находится в крайне сложном положении, то крупные кредиты только усугубят копившиеся годами проблемы. Не следует забывать, что мандат Макрона заканчивается весной 2027 года. Обложить Францию кредитами президент точно успеет, но строительство новых производственных мощностей и запуск логистических цепочек потребует больше времени. Последствия принятых решений создадут новым лидерам массу проблем, нечто подобное происходит и в Англии. Действующие власти имеют один из самых низких рейтингов доверия среди населения за всю историю. Впрочем, Макрон так же не может похвастать народной любовью, а аналитики признают, что ястребы Брюсселя выражают мнение меньшинства. Большая же часть европейцев не заинтересована в том, чтобы жертвовать социальными привилегиями в пользу оружейных баронов, владеющих миллиардными капиталами. 

Пока же эксперты советуют инвесторам обращать внимание не только на оружие, но и на связанные с обороной сектора. К примеру, французско-британский спутниковый оператор Eutelsat, который может заменить Starlink Илона Маска в обеспечении связи для Украины, с начала марта подорожал на 260%. Никаких оснований для этого не было, поскольку компания имеет в своём распоряжение только 35 спутников. Это наследник печально известной OneWeb. Британская компания разорвала отношения с Россией, но так и не смогла расширить своё присутствие на орбите. Никаких успехов у Eutelsat нет и не предвидится, поскольку для конкуренции со Starlink нужно найти подрядчиков, готовых запускать в космос ракеты. Таковых в Европе нет, а Илон Маск может отказать потенциальным конкурентам. Оборонному сектору требуются не только ракеты, а от сопутствующих технологий порой зависит даже больше, чем от оружия. На этом фоне ожидается, что шведский производитель тяжёлой техники Atlas Copco и немецкий машиностроительный концерн Traton могут стать ключевыми игроками в модернизации европейской инфраструктуры. Восстановление дорожных и железнодорожных сетей, развитие логистических хабов и усиление кибербезопасности включено в план по укреплению независимости Европы. 

На страницах Reuters отмечается, что только немецкая инфраструктурная и оборонная программа добавит более триллиона евро к госдолгу страны. Одновременно ЕС рассматривает возможность привлечения до 150 миллиардов евро через совместные облигации для поддержки оборонных бюджетов членов содружества. Эти шаги, наряду с созданием общеевропейского фонда инфраструктурного развития объёмом 500 миллиардов евро, могут кардинально изменить экономическую картину региона. В Брюсселе пока не готовы отвечать на вопрос: кто и когда будет отдавать заимствования, идя по пути США и других крупных должников. Похоже, пока в выигрыше только европейские банки. Акции финансового сектора выросли на 26% с начала года, что стало лучшим результатом с 2020 года. Ожидается, что экономика Германии после нескольких лет застоя сможет выйти на рост в 1.4% к 2026-2027 годам. Ведущие инвесторы делают ставку на банки и страховые компании, а также на компании, работающие в промышленном секторе. Высокие ожидания относительно будущего роста приводят к увеличению вложений в акции европейских финансовых институтов.

Что любопытно, фондовые рынки Южной Европы также показывают перспективный рост. Испанские и итальянские компании выглядят недооценёнными по сравнению с их немецкими и французскими конкурентами, что создаёт пространство для роста. Особенно интересны финансовые институты этих стран, поскольку они менее подвержены риску американских тарифов, чем крупные экономики ЕС. Не менее важна так называемая энергетическая независимость региона. ЕС активно продвигает ускоренные разрешения для проектов в сфере возобновляемой энергетики, реформирует тарифное регулирование и увеличивает поддержку «зелёных» отраслей. Германия намерена направить 100 миллиардов евро на климатическую трансформацию и развитие экономики. Производство солнечной энергии уже достигло 11% в общем энергобалансе ЕС, обогнав угольную генерацию. В результате европейские энергетические гиганты Iberdrola, Endesa и Enel показали уверенный рост котировок.

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По данным Европейской комиссии, ускорение темпов строительства солнечных и ветряных электростанций позволит ЕС значительно снизить зависимость от импорта энергоносителей. В долгосрочной перспективе это поможет не только стабилизировать энергорынки, но и поддержать экономический рост за счёт увеличения числа рабочих мест в экологически чистых секторах. Авторы Reuters констатируют, что Европа делает серьезную ставку на самостоятельность в обороне, в финансах и в энергетике. Это открывает новые возможности для инвесторов, готовых смотреть в будущее. Совокупность оборонных расходов, банковского роста и энергетических реформ формирует новую экономическую реальность, в которой ЕС становится все более независимым игроком на мировой арене.

Таким образом, на фоне снижения влияния со стороны США, ЕС получает уникальный шанс не только укрепить свою экономическую и политическую устойчивость, но и предложить новую модель развития, основанную на долгосрочных инвестициях, технологическом прогрессе и стратегическом партнерстве внутри континента. Вопрос лишь в том, насколько эффективно Европа сможет реализовать этот потенциал. Прогнозы со стороны ключевых аналитиков не внушают оптимизма, поскольку уже через несколько лет новые власти могут отказаться от проводимой сегодня политики.

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