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Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей

Сегодня без компромиссов не может обойтись даже дорогой компьютер за 300 тысяч рублей, ну а сборка за 60 тысяч позволяет не испытывать неудобств в 1080р ещё несколько лет
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Несколько дней назад на портале Tom's Hardware появились итоги тестирования, проведённого малоизвестным китайским обозревателем. Идея заключалась в том, чтобы взять самую мощную видеокарту на рынке, оценив её поведение с использованием целого ряда самых различных процессоров. В качестве видеокарты выступала  GeForce RTX 5090D. Это эксклюзивная версия нового флагмана NVIDIA, выпущенная для китайского рынка. Тесты в сети доказывают, что она ничем не отличается от оригинальной, ну а процессоры варьировались от самого быстрого в игровом сегменте Ryzen 7 9800X3D до откровенно бюджетных решений по типу Ryzen 5 5600 и Core i3-12100F.

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Как выяснилось, в разрешении 4К решающее значение имеет видеокарта. Если не копать слишком глубоко, то в большинстве случаев самый дорогой процессор на рынке оказывается немногим быстрее сильно устаревших решений, а особенно всё это заметно с использованием технологии масштабирования. В этом случае различия снижаются до минимальных, зафиксировать которые визуально не выйдет. Не в каждой игре наблюдается такое интересное поведение, ведь в Counter-Strike 2 производительность процессора имеет решающее значение, тогда как в играх с продвинутой графикой и открытым миром важна именно видеокарта. Всё это время основной упор делается именно на графический чип, ну а запуск умных алгоритмов позволяет играть на самом высоком разрешении даже с Ryzen 5 5600.

Без DLSS

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Экстраполировать такие выводы на все актуальные игры не следует, но в целом эксперты давно говорят о том, что роль процессора сильно переоценена. В сложных вычислениях камень важен, тогда как для игр подойдёт не самый дорогой представитель слегка устаревшего семейства. В целом, если у геймера есть желание потратиться на апгрейд или сборку нового ПК, то он может выбрать любой камень, ну а экономные любители видеоигр непременно воспользуются возможностью сэкономить. По мнению авторов Tom's Hardware в разрешении 1080р процессор играет более важную роль, но в целом даже здесь падение количества кадров в секунду не станет критичным. Сегодня мы попытаемся собрать недорогой компьютер, стоимость которого будет максимально оправдана, а сам он позволит запускать самые требовательные новинки в 1080р. 

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Брать совсем дешёвые процессоры нет никакого смысла, но и дорогие нас сегодня не интересуют. Остановимся на Ryzen 5 5600X. Этот камень обладает достаточным запасом производительности для выполнения любых задач и построен на крайне удачной платформе АМ4. Несмотря на то, что процессоры на базе АМ4 впервые появились на рынке в далёком 2017 году, новинки выходили в начале 2024, ну а наличие актуальных технологий позволяет не отставать от более современных аналогов. Потенциал у платформы имеется, ну а использовать или нет – решает каждый владелец самостоятельно. В данном случае важно лишь то, что Ryzen 5 5600X отлично вписывается в нашу сборку, обладая запасом производительности на несколько лет вперёд. Некоторые диванные эксперты отметят его главный минус, указывая на невозможность простого апгрейда. Это так, без замены материнской платы и оперативной памяти в будущем камень не улучшить, но такова цена экономии, ведь сегодня мы платим за всё это в 2 раза меньше, чем за решения на базе АМ5.

На несколько тысяч рублей дешевле можно было бы взять материнскую плату на базе откровенно бюджетных чипсетов, но мы хотим оставить возможность роста для наших читателей. Именно поэтому берём Asrock B550M-HDV, которая поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Даже сегодня видеокарты без проблем поддерживают PCIe 3.0, тогда как твердотельные накопители – это и вовсе отдельная тема для разговора. Вообще, когда речь идёт о сборке нового ПК, было бы неплохо определиться с тем, как будет использоваться каждый из компонентов. Например, существуют энтузиасты, которым важно обладать потенциалом для разгона. У Asrock B550M-HDV ничего подобного нет, но любителей глубоких настроек ПК становится всё меньше. Отчасти причина в отсутствие причин для разгона. Эксперты давно выяснили, что современные процессоры и видеокарты не обладают оверклокерским потенциалом, а для получения прибавки в 10% нужно заплатить 30-50 тысяч рублей сверху. У рядового геймера нет ни желания, ни возможности тратить такие суммы, ну а выбранная материнская плата позволяет собрать игровой компьютер под не самые высокие требования. 

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В сети ходят ожесточённые споры о том, сколько оперативной памяти требуется здесь и сейчас. Тесты доказывают, что было бы неплохо установить 32 Гб, но пока ни одна игра в 1080р не требует даже 16 Гб. Несомненно, часть ОЗУ тратится на работу операционной системы и поддержание в активном состоянии различных процессов. И всё же, если вы не станете во время игры запускать браузер, отслеживать биржевые индексы, вести прямую трансляцию и выполнять ещё несколько других задач, то больше 16 Гб вам не понадобится. Некоторые пользователи всё ещё полагают, что при помощи настройки таймингов удастся повысить конечную производительность системы. Возможно, в синтетических тестах это и будет заметно, но в играх решающее значение имеет видеокарта, а путём активации умных алгоритмов и вовсе удаётся повысить фрамрейт в 2 раза. На рынке присутствует множество производителей оперативной памяти, но мы остановимся на двух линейках G.skill. Данный продукт обеспечивает стандартную производительность и понравится тем, кто не готов приплачивать за горячий воздух в корпусе. 

Не менее остро стоит тема необходимости скоростного твердотельного накопителя в игровых сценариях. Вышло так, что разработчики научились делать чрезвычайно быстрые решения, но так и не придумали, где весь этот потенциал задействовать. Например, на рынке присутствуют SSD, способные читать информацию на скорости до 14 000 Мб/с. Результаты многочисленных тестов сбивают с толку. Выясняется, что даже недорогой твердотельный накопитель, подключаемый к системе по интерфейсу SATA 3 и имеющий скорость 550 Мб/с, в играх выдаёт примерно аналогичные показатели. Подобные результаты ставят геймеров в тупик, но логика в том, что быстрый SSD требуется в крайне небольшом количестве сценариев. Например, для копирования информации между двумя различными дисками. Неплохо быстрые SSD справляются с установкой игр, ну а особенно они хороши в облачных технологиях. Там скорость имеет решающее значение, ну а дома можно и сэкономить. Если вы не настроены переплачивать, то берите Adata M.2 LEGEND 710. Твердотельный накопитель не имеет дополнительного кэша, чем разочаровывает экспертов. Сложно сказать, зачем в играх нужен кэш, но мы оставим эту тему нашим комментаторам. Некоторые геймеры покупают сразу 2 Тб, но мы остановимся на ёмкости в 1 Тб. Если вы не планируете хранить на ПК сразу 10 игр, то такого объёма точно хватит. Скорость данного SSD не превышает 2000 Мб/с, ну а указанная выше материнская плата позволяет обеспечить стабильную работу устройствам, способным читать и записывать информацию на скорости до 7000 Мб/с. При желании вы всегда можете купить более дорогую игрушку, но сегодня мы обойдёмся без бесполезных расходов. 

Как уже было сказано выше, видеокарта имеет решающее значение для запуска игр, ну а благодаря технологии масштабирования удаётся оживить даже самые древние графические чипы. Экономия должна быть разумной, поэтому мы остановимся на GeForce RTX 3050. Без DLSS такая видеокарта уже не способна тянуть актуальные игры в 1080р, но мы изначально планировали включать умные алгоритмы. Многочисленные тесты доказывают, что в большинстве игр технология масштабирования NVIDIA приводит к снижению качества изображения. Фоновые персонажи становятся размытыми, а значит страдает чёткость картинки. Судя по тому, как развивается рынок настольной графики, даже энтузиастам обойтись без умных алгоритмов уже не удастся, ну а принятие DLSS со стороны игрового сообщества становится всё более спокойным. Инженеры NVIDIA делают всё возможное, чтобы даже агрессивные алгоритмы выдавали качественную картинку, ну а благодаря этому с GeForce RTX 3050 можно играть даже в 2К. Нужно также отметить, что последствия использования DLSS заметны только в том случае, если вы хотите их обнаружить намеренно. В случае, когда игра захватывает, то случайные тени и фоновые артефакты не попадаются на глаза, ну а выгода от использования DLSS ощутимо превышает все указанные выше негативные моменты. 

Поскольку у нас в наличии небольшая видеокарта, скромная материнская плата и холодный процессор, то нет никакого смысла покупать большой системный блок. Обычно мы рекомендуем остановиться на корпусе, в котором есть несколько встроенных вентиляторов, но сегодня попытаемся сэкономить. Берём Ginzzu B350 в типоразмере Mini Tower. Он подходит для всех наших комплектующих и имеет приятный внешний вид. При желании внутрь можно поставить несколько кулеров, но в целом можно обойтись и без этого. Собранная система не нуждается в дополнительном отводе тепла, ну а своевременная очистка от пыли решает большую часть проблем даже с горячими видеокартами и флагманскими процессорами. Ginzzu B350 предлагает все необходимые интерфейсы для вывода информации и подключения других устройств, и может украсить ваш стол благодаря красивой подсветке. 

Сильно сэкономить на блоке питания не выйдет, как нет причины и переплачивать за этот компонент. Требования к питанию постоянно увеличиваются, но рядовые геймеры никогда не встречаются с прожорливыми флагманами. Ну а в среднем ценовом сегменте всё не так критично, а значит можно обойтись блоком питания до 600 Вт. Даже Deepcool PF600 предлагает больше, чем может взять наш компьютер, но слишком усердствовать с экономией в данном случае – это не самое верное решение. Причина в том, что у компьютера должен быть запас мощности, а значит выбранный блок питания нам точно подойдёт. Он поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS, что также даёт баллы в общую копилочку. Если подсчитать общую стоимость всех компонентов, то выйдет около 62 тысяч рублей. Учитывайте, что мы собрали актуальный ПК, который сможет запускать любые требовательные новинки. Да, без компромиссов сегодня никуда, даже если вы покупаете компьютер за 200 тысяч рублей. 

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