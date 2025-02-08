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Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров

Тесты дают относительную картину, ведь нужно учитывать доступность, цену, прирост между поколениями и многие другие фактор
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Релиз настольной графики NVIDIA нового поколения можно смело назвать главным разочарованием 2025 года. В последние годы количество людей с деньгами на нашей планете увеличилось, ну а любители видеоигр готовы тратить свои накопления на виртуальные развлечения. Спрос на флагманы становится всё выше, но на этот раз Дженсен Хуанг отказал фанатам в праве купить производительную новинку. Судя по мнению знакомых с проблемой экспертов, руководство NVIDIA выделило для настольной графики слишком мало мощностей, а в итоге производство составило крохи от необходимого. Сегодня основные доходы компании приносит сегмент графических ускорителей, а значит выбор был не очень сложный. 

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Как бы там ни было, но купить флагман актуального поколения невозможно. GeForce RTX 5090 закончилась не начавшись. Небольшое количество видеокарт продают перекупщики, тогда как известные блогеры и состоятельные энтузиасты вынуждены были переплатить несколько тысяч долларов за возможность получить желанный инструмент. Кто-то использует GeForce RTX 5090 для работы, публикуя ролики и тесты с обзорами в интернете, тогда как другие просто хотят порадовать себя производительной новинкой. Когда проблема будет решена, не знают даже партнёры NVIDIA, ну а в относительной доступности есть только GeForce RTX 5080. Если как попытаться читать обзоры, то становится очевидно, что перед нами настоящий провал, а многие эксперты не стесняясь пишут, что архитектура Blackwell несомненно является наименее эффективной за последние 15 лет успешного существования NVIDIA. В причинах такого явления мы попытаемся разобраться немного ниже, а сейчас изучим тесты, опубликованные несколько дней назад на канале PRO Hi-Tech.

Итак, автор рассматривает этапы развития серии GeForce хх80, сравнивая показатели между поколениями. Начнём с самого интересного, а именно провалов в памяти у экспертов и геймеров. Как видите, далеко не всегда между поколениями наблюдался стабильно высокий прирост быстродействия. Например, GeForce GTX 680 прибавила всего 35%, тогда как GeForce GTX 780 и вовсе показала незначительный рост до 30%. Не демонстрировала рекорды и GeForce RTX 2080, скоростные показатели которой оказались на 37% выше, чем у GeForce GTX 1080. Что до GeForce RTX 5080, то субфлагман текущего поколения с трудом показывает 21% рост, ну а это худший показатель за 15 лет. Учитывая тот факт, что далеко не всегда инженеры NVIDIA работали эффективно, может сложиться ложная картина восприятия продуктовой линейки компании, но здесь важен не только рост быстродействия, ведь есть и другие данные. 

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Обратите внимание на график выше, на котором отражена ещё и стоимость видеокарт. Как видите, GeForce GTX 680 и GeForce GTX 980 пусть и не показывали рекордов скорости, но стоили 500-550 долларов. Никаких значительных ценовых скачков не наблюдалось, и только GeForce GTX 1080, прибавка фрамрейта у которой достигла 65%, стоила 600 долларов. Учитывайте, что почти все указанные выше серии имели флагманы, которые позволяли получить больше, но обходились геймерам не очень дорого. Например, GeForce GTX 1080 Ti была на 35% быстрее GeForce GTX 1080 и на 50% быстрее GeForce GTX 980 Ti. Ну и немаловажно, что за GeForce GTX 1080 Ti просили 700 долларов, а в итоге у потенциальных покупателей всегда был выбор. С релизом серии GeForce RTX 20 всё начало круто меняться. Субфлагманы стоили от 700 долларов, но трассировка лучей обходилась дорого, а в итоге флагманы стали доступны единицам. Например, автор данного материала мог свободно купить GeForce GTX 1080 Ti за 700 долларов без заметного влияния на семейный бюджет, но GeForce RTX 5090, за которую просят от 2000 долларов – это не самое гуманное предложение на рынке. Диванные аналитики начнут нам рассказывать о том, что нужно лучше работать и больше зарабатывать, забывая о том, а сами в этот момент сидят на бюджетных видеокартах 5-летней давности. 

В какой момент жадность победила в голове Дженсена Хуанга здравый смысл, сказать сложно. Не исключено, что случилось это во время релиза серии GeForce RTX 40. Тогда за GeForce RTX 4080 просили 1200 долларов, а в итоге спрос на эту видеокарту оказался крайне низким, на этот раз мы видим, что GeForce RTX 5080 стоит 1000 долларов, ну а представители производителя то и дело пишут о высокой инфляции и удорожании полупроводниковых технологий. Всё так, вот только ха последние 5 лет заработные платы не увеличились в 2 раза в долларовом эквиваленте, а значит подавляющее большинство геймеров лишено возможности прикоснуться к играм в максимальном разрешении. Удивительно, но на этот раз приходится не только платить много денег, но и получать скромные 20%. На самом деле конечный результат сильно зависит от выбранных для теста игр. Многие эксперты, тестовая подборка у которых достигает 20 наименований, указывают на скромные 10-15%, а в итоге даже заявленные 20% - это труднодостижимый показатель. Всё те же эксперты пишут, что иначе и быть не могло. Обратите внимание на график, на котором отражены два ключевых показателя: количество видеопамяти и технологический процесс. 

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Как видите, по сравнению с серией GeForce RTX 30 наблюдается увеличение объёма памяти до 16 Гб, что вполне достаточно для самых требовательных сценариев в разрешении 4К. Серия GeForce RTX 50 не принесла никаких новшеств, как не измелился и технологический узел. Сегодня GeForce RTX 5080 выпускаются на 5-нм нормах, которые соответствуют 4-нм зрелому технологическому процессу. Нет заметных изменений между GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 5080 и по количеству ядер CUDA, а значит низкий прирост между поколениями был вполне ожидаем. Эксперты отмечают, что сегодня NVIDIA делает ставку на технологию масштабирования. Выше вы можете рассмотреть два графика, раскрывающих данную проблему в полном объёме. Первый показывает скоростные показатели в тестах без использования DLSS 4.0, тогда как второй демонстрирует потенциал умных алгоритмов в наиболее агрессивных сценариях. Результат впечатляет, ведь благодаря этому GeForce RTX 5080 получает двукратную прибавку на ровном месте, обходя GeForce RTX 4090 без особых проблем. Технология масштабирования всё ещё не идеальна, но без неё поиграть в 4К с трассировкой лучей уже нельзя. Временами на экране видны неприятные последствия работы умных алгоритмов, вплоть до размытых текстур и ареола вокруг персонажей. Если не придираться к деталям, то играть можно, ну а это значит, что потенциал для развития у DLSS остаётся. 

На самом деле графики изучать можно бесконечно долго, но куда важнее рассмотреть реальные цены в рознице. И вот здесь всё становится на свои места, ведь даже за виртуальную прибавку с DLSS приходится платить деньги. За GeForce RTX 4080 SUPER в российской рознице просят 126 тысяч рублей. Это немногим больше 1000 долларов, которые в США просят за такую видеокарту. Если вспомнить, что российский рынок всегда ориентировался на эквивалент в евро, а в Германии GeForce RTX 4080 SUPER стоит около 1100 евро, то российская цена уже не кажется такой высокой. Проблема в низком курсе рубля и нестабильности российской валюты. Поставщики и ритейлеры вынуждены закладывать курсовые риски в конечную цену, ну а это бьёт по карманам потенциальных покупателей. 

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Самая бюджетная версия GeForce RTX 5080 от MSI обойдётся в 213 тысяч рублей, ну а такая цена уже не укладывается ни в какую логику. По некоторым данным, повышенный спрос на GeForce RTX 5090 привёл к нехватке GeForce RTX 5080 на рынке, ну а это толкает цену вверх. Сегодня покупать такую видеокарту нет никакого смысла, поскольку стоимость ничем кроме сиюминутного желания владеть новинкой не оправдана. На радует и GeForce RTX 4090. Самая бюджетная версия производства Palit обойдётся в 320 тысяч, тогда как GIGABYTE предлагает улучшенную модель за 430 тысяч. Кто в здравом уме купит сегодня такую видеокарту, сказать сложно, но и здесь виноват дефицит флагмана нового поколения. Геймеры слишком долго ждали GeForce RTX 5090. Перспективы купить самую быструю видеокарту на рынке нет, а значит остаётся только идти на компромисс. Мы не советуем вам сегодня приобретать GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 4090. Вторая уже не актуальна, ну а результаты её вы видели в тестах с использованием DLSS 4.0. Что до GeForce RTX 5080, то стоимость её через месяц опустился до более комфортных 150 тысяч рублей, предлагая больше производительности за свои деньги. По крайней мере с использованием умных алгоритмов.  

Вообще всё более заметным становится тренд, когда геймеры с деньгами начинают смотреть в сторону AMD. К примеру, Radeon RX 7900 XT в дефиците, а указанная модель, за которую просят 107 тысяч осталась в двух экземплярах. Если сравнивать такую видеокарту с GeForce RTX 4080 SUPER, то продукт NVIDIA окажется всего на 10% быстрее. Если вы не владеете самым мощным игровым процессором на рынке, и у вас нет прокачанной оперативной памяти с низкими таймингами, то 10% станут неразличимы, а ведь ещё и нужно учитывать посредственную настройку операционной системы. Дополнительные факторы сделают различия между видеокартами близкими к нулевым, ну а Radeon RX 7900 XT в конечном итоге остаётся самой выгодной видеокартой на рынке. Она имеет 20 Гб памяти, предлагает 320-битную шину и с использованием технологии масштабирования выдаёт больше 100 кадров в секунду. Если включить трассировку лучей, то фрамрейт заметно снизится, но, когда дело касается экономии, без компромиссов не обойтись. Если судить по тому, как бодро сегодня геймеры разбирают Radeon RX 7900 XT, то всё встанет на свои места.

Любители видеоигр голосуют рублём, ну а многие сегодня смотрят в сторону Radeon RX 7900 XTX. Модель производства Asus обойдётся в 143 тысячи рублей, но причина такой высокой стоимости кроется в дефиците флагманов NVIDIA. Как мы с вами убедились, за GeForce RTX 5080 просят больше 200 тысяч, тогда как купить GeForce RTX 4090 дешевле 330 тысяч проблематично. GeForce RTX 5090 если и заглянет на российский рынок в ближайшие месяцы, точно не будет дешевле 500 тысяч, ну а это крайне неразумная и очень большая сумма денег. Вот и получается, что геймеры, у которых есть наличные на развлечения, обращают внимание на Radeon RX 7900 XTX. На прошлой неделе в продаже можно было встретить флагман AMD за 130 тысяч рублей, ну а сегодня спрос на такую видеокарту привёл к вымыванию с рынка бюджетных моделей. Ну а если учитывать, что AMD в ближайшие два года не планирует устраивать гонку в верхнем ценовом сегменте, то Radeon RX 7900 XTX и вовсе остаётся безальтернативным решением. Мы не призываем вас покупать видеокарты AMD. С точки зрения потенциала, GeForce RTX 5080 выгоднее. По крайней мере, если говорить об использовании технологии масштабирования. Здесь видеокарта NVIDIA уходит в отрыв, а значит получит длительный жизненный цикл. 

Выбор видеокарты в верхнем ценовом сегменте вызывает сложности. Из-за действий Дженсена Хуанга геймеры вынуждены идти на компромисс. Купить самую быструю видеокарту невозможно, поскольку GeForce RTX 5090 нет абсолютно нигде. Когда флагман появится в продаже, стоимость его начнёт стартовать с 2500 долларов, а встретить такую видеокарту за рекомендованные 2000 долларов в 2025 точно не удастся. Всё это крайне продуманная стратегия, лежащая на принципе полного отсутствия конкуренции. Если бы сегодня AMD хотела и могла устроить дядюшке Хуангу взбучку, то в продаже появилось бы огромное количество Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX по рекомендованной стоимости. Учитывая, что флагман AMD всего на 15% медленнее GeForce RTX 5080, выбор был бы очевиден. К сожалению, Лиза Су не настроена на конкуренцию, поэтому каждый геймер решает проблему выбора самостоятельно. 

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nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения radeon rx 7900 xtx geforce rtx 5080
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