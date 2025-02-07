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Bublik1
Почему GeForce RTX 5090 до сих пор не приехала в Москву, и может ли флагман NVIDIA стоить 1 000 000р
Согласно некоторым оценкам, самая прокаченная модель производства ASUS с доставкой до Москвы обойдётся в 500 000 рублей, но это цена для магазина

Новая серия настольной графики NVIDIA появилась на полках магазинов по всему миру 31 января. Первого февраля GeForce RTX 5080 доехала до российской розницы, ну а GeForce RTX 5090 присутствует только в бланках заказа. Если ещё неделю назад поставщики обещали привезти флагман нового поколения к середине февраля, то сегодня прогнозы уже не такие утешительные. Магазины по всему миру пишут об остром дефиците, на фоне которого купить GeForce RTX 5090 невозможно. Происходящие события уже отразились на ценах, ну а перекупщики и ритейлеры пытаются заработать. Стоимость повышается чуть ли не каждый день, а вчера об изменении ценовой политики заявили MSI и ASUS. Обе компании планируют извлечь выгоду из ажиотажа, ну а эксперты пытаются разобраться в причинах происходящего. Выдвигается несколько предположений, с некоторыми из которых мы с вами и познакомимся. 

Согласно наименее популярной версии, NVIDIA просто недооценила масштабы спроса. Якобы, дядюшка Хуанг не ожидал, что геймеры захотят покупать GeForce RTX 5090 за 2000 долларов, поэтому заказал у TSMC слишком мало графических чипов. Ну а сегодня, когда энтузиасты сметают с прилавков все доступные предложения, руководство NVIDIA в авральном порядке расширяет производственные мощности. Подобная точка зрения имеет право на существования, но далека от реальности. 

Есть и другая позиция, авторы которой винят во всём перекупщиков и жадных ритейлеров. Ну а поскольку NVIDIA помалкивает, то это порождает ещё больше слухов и домыслов. Согласно этой точки зрения, поставки идут, но перекупщики отлично наладили каналы, поэтому видеокарты до геймеров не доходят. Кстати, именно так было во время криптовалютного бума. По итогам 2021 года выяснилось, что NVIDIA отгрузила видеокарт чуть ли не в 2 раза больше, чем в 2020, но найти на полке новинки было крайне сложно. Тогда настольная графики подорожала в 2 раза, ну а сегодня майнинг на видеокартах практически мёртв. 

Но не всё так просто, ведь на смену майнерам пришли занимающиеся обучением умных алгоритмов бизнесмены. Иногда кажется, что это одни и те же люди, которые в 2021 копали криптовалюту, а сегодня пытаются извлечь прибыль из нейросетей. Ну а поскольку GeForce RTX 5090 в 2 раза эффективнее GeForce RTX 4090 в области обучения ИИ, то некоторые эксперты винят в дефиците флагманов не только перекупщиков, но и высокий спрос на умные технологии. 

Согласно ещё одной версии, причина дефицита куда прозаичнее, а главным виновником значится Дженсен Хуанг. Если обратиться к финальному отчёту от прибыли NVIDIA за 2024 год, то можно заметить, что продажи графических ускорителей принесли компании на порядок больше доходов, чем сегмент настольной графики. Маржа с одной игровой видеокарты ниже, а выпуск графических чипов производится на одной и той же фабрике. Ну а поскольку графические ускорители на архитектуре Blackwell в остром дефиците, то дядюшка Хуанг сделал выбор в сторону прибыли. Нет никаких сомнений, что со временем дефицит настольных видеокарт серии GeForce RTX 50 сойдёт на нет, но случится это очень не скоро. Вполне возможно, что верны все четыре версии, а проблема кроется в мощном давлении на рынок со стороны многочисленных пользователей. Ну а учитывая тот факт, что видеокарт изначально мало, то повышенный спрос приводит к очевидным последствиям. 

Как уже отмечалось, GeForce RTX 5090 в Россию так и не приехала, ну а любопытной информацией на этот счёт поделился автор канала PRO Hi-Tech. По его словам, цены кусаются, ну а дефицит флагманов на глобальном рынке только усугубляет сложное положение в российской рознице. Отмечается, что сегодня минимальная оптовая цена на самую быструю видеокарту на планете производства GIGABYTE стартует с 340 тысяч рублей. Именно столько платят поставщики, которые завозят новинки на российский рынок. После того как видеокарту доставят до одного их магазинов в Москве, стоить она будет не меньше 400 тысяч рублей, но это для ритейлера, тогда как цена для покупателя окажется намного выше. Если учитывать, что у GIGABYTE, MSI и других производителей большая часть предложений ощутимо дороже рекомендаций NVIDIA, то цены здесь и вовсе поражают воображение. Например, флагман ASUS с доставкой до Москвы только магазину будет стоить 500 тысяч, ну а именно поэтому ритейлеры ничего подобного не завозят. Неясно, кто будет всё это покупать, ну а партия должна быть большой, а отбить её крайне сложно. 

Ещё дороже будут видеокарты, которые присутствуют на прилавках стран Средней Азии. Доставка до столицы РФ обойдётся до 200 тысяч рублей. Сколько в итоге будут просить за GeForce RTX 5090, пока неясно. Скорее всего, близкие к эталонным модели начнут продаваться за 500 тысяч, тогда как прокачанные точно не будут дешевле 700 или даже 800 тысяч. Будет любопытно увидеть на прилавке лучший продукт в линейке ASUS, за который могут попросить 1 миллион рублей. Как уже было сказано выше, решительно неясно, когда проблема дефицита перестанет оказывать давление на рынок. Многие ритейлеры не готовы вкладывать деньги в закупку, поскольку опасаются, что скоро появятся новые партии, а значит цены начнут падать, а продать закупленное окажется невозможно.

#nvidia #видеокарты #asus #geforce rtx 5090
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nonses84
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