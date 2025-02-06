В официальном магазине ASUS купить флагманскую модель на базе GeForce RTX 5090 дешевле 3400 уже нельзя

Представьте себе оживлённый рынок. Здесь можно встретить тысячи различных товаров, ну а ожесточённая конкуренция не позволяет в единоличном порядке повышать стоимость той или иной продукции. Высокую цену на булочки или колбасу нужно обосновать, а особенно, если в соседнем павильоне аналоги обходятся дешевле. Именно это и называется здоровой конкуренций, а нечто подобное существует и на мировом рынке, регулируя цены на нефть и другие виды полезных ископаемых. Довольно часто контроль над целевыми показателями в свои руки берёт человек, но в данном случае важен сам факт существования конкурентной среды. Сегодня мы видим, как сегмент настольной графики превращается в вотчину NVIDIA. Ещё недавно, слывший добряком Дженсен Хуанг, плотнее натягивает на себя новенькую кожаную куртку, демонстрируя зверский аппетит, когда дело касается больших денег.

NVIDIA контролирует больше 90% сегмента высокопроизводительных графических ускорителей, а также около 85% настольных видеокарт. Рынок измеряется сотнями миллиардов долларов, ну а поскольку конкурентов нет, соблюдать неписанные правила никто не намерен. Графические ускорители в дефиците и стоят очень дорого, ну а теперь нехватка готовой продукции пришла и к геймерам. Напомним, не так давно в продажу поступили две видеокарты NVIDIA нового поколения. GeForce RTX 5090 получила рекомендованный ценник на уровне $2000, тогда как за GeForce RTX 5080 просят в 2 раза меньше. В первые же часы выяснилось, что флагманов в магазины поступило слишком мало, но даже такие крохи разобрали перекупщики. При помощи ботов скальперам удавалось приобретать новинки ещё до официального начала продаж. Сегодня мы видим, как на крупных площадках за GeForce RTX 5090 просят 6 и даже 9 тысяч долларов, но куда интереснее реакция конечных производителей.

И вот здесь можно заметить, как солидные компании превращаются в спекулянтов, желающих нажиться на дефиците, воспользовавшись сиюминутной возможностью заработать больше денег. Как стало известно, MSI больше не будет придерживаться рекомендаций со стороны NVIDIA, значительно повышая отпускную цену на свою продукцию. Теперь за самую скромную версию GeForce RTX 5080 просят 1140 долларов, ну а это на 40 долларов выше, чем на момент старта 31 января. Такая видеокарта отсутствует на прилавках, поскольку спрос на неё превышает предложение. Но куда более интересно положение GeForce RTX 5090. Сообщается, что начальная цена на младшую модель сегодня стартует с 2380 долларов, ну а это на 380 долларов выше, чем было неделю назад. Представители MSI пишут о непонятных проблемах с доступом, но суть проблемы заключается в том, что выбора у энтузиастов всё равно нет. Встретить флагман NVIDIA текущего поколения за 2400 долларов всё равно не выйдет, ну а самая низкая стоимость зафиксирована на модель SUPRIM LIQUID, за которую придётся вывалить 2800 долларов. За видеокартой выстроилась большая очередь, а в настоящее время она уже не доступна для покупки.

Не менее агрессивно ведёт себя и ASUS. Большая часть предложений ещё на прошлой неделе подорожала на 50%, ну а сегодня тайваньская компания решила порадовать геймеров новым подходом к ценообразованию на флагман в лице ROG ASTRAL LC. Теперь в официальном интернет-магазине за видеокарту будут просить 3400 долларов, но даже эта модель находится в дефиците. Бюджетные версии GeForce RTX 5080 всё ещё имеют цену 1000 долларов, но купить ничего нельзя. Когда видеокарты вернутся в розницу, остаётся только догадываться, поскольку крупные партнёры NVIDIA предпочитают помалкивать. Сегодня эти компании стараются продать видеокарты как можно дороже, обосновывая такие действия самыми абсурдными причинами. Но и это ещё не всё, ведь всю неделю интернет разрывается от гневных заявлений геймеров. Выясняется, что с первых минут ритейлеры сильно повысили отпускные цены на флагманы актуального поколения. За GeForce RTX 5080 просят от 1400 долларов, тогда как купить GeForce RTX 5090 дешевле 3500 проблематично. Похоже, MSI и ASUS решили не только присоединиться к творящемуся хаосу, но и возглавить процесс выкачивания денег из карманов энтузиастов. Например, всё та же ASUS удивляет новой моделью под названием ROG ASTRAL DHAHAB. Флагман построен на базе графического чипа GeForce RTX 5090 и выполнен в золотом цвете.

Видеокарта должна символизировать силу Ближнего Востока, но в данном случае лишь позволяет набивать карманы производителей. Стоить такой продукт будет от 3080 долларов и дороже, но количество его окажется сильно ограниченным. Сложно даже представить, сколько за уникальную модель попросят перекупщики, которые своими действиями только усложняют геймерам доступ к видеокартам.