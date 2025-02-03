Судя по всему, GeForce RTX 5060 предложит близкий к нулевому рост производительности между поколениями

Многие наши читатели знают, что настольная графика NVIDIA нового поколения сильно разочаровала экспертов и рядовых геймеров. Обратите внимание на таблицу ниже. Там вы увидите не просто цифры, а официальные показатели, опубликованные представителями производителя ещё в середине января. Тогда независимых тестов GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 ещё не было, что давало некоторые надежды. Сегодня мы знаем, что получить заветные 33% буста с флагманом можно только в исключительных случаях в разрешении 4К, тогда как разница по сравнению с GeForce RTX 4090 часто не превышает 20%. GeForce RTX 5080 и вовсе демонстрирует близкую к нулевой прибавку, но правильные цифры делают своё дело.

Мы уже писали, что главным двигателем продаж настольной графики нового поколения станет технология масштабирования четвёртого поколения. За счёт того, что DLSS 4.0 умеет рисовать три виртуальных кадра на один реальный, фремрейт по сравнению с обычными сценариями увеличивается в 3-4 раза, позволяя получать больше 200 кадров в секунду в разрешении 4К в самых агрессивных сценариях с видеокартой GeForce RTX 5080. Даже у GeForce RTX 4090 результаты в 2 раза ниже, ну а это большая победа технологий. Не все готовы принять такой странный виток прогресса, но выбора у геймеров всё равно нет. GeForce RTX 5090 невозможно встретить в официальной рознице даже в США, ну а GeForce RTX 5080 предлагается с большой наценкой. На февраль намечен старт продаж GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070, ну а таблица выше позволяет изучить прибавку фрамрейта этих видеокарт. Как видите, даже по оценкам NVIDIA более мощная видеокарта окажется быстрее GeForce RTX 4070 Ti до 20%, а примерно столько же прибавит и GeForce RTX 5070. Пожалуй, реальные результаты будут ниже, ну а если отказаться от использования трассировки лучей, то места для оптимизма не остаётся.

Важно обратить внимание, что NVIDIA сравнивает GeForce RTX 5070 с GeForce RTX 4070, ну а это не совсем корректно. За те же 600 долларов в рознице доступна GeForce RTX 4070 SUPER, предлагающая 15% буст по сравнению с GeForce RTX 4070. Таким образом, GeForce RTX 5070 вряд ли будет отличаться в лучшую сторону, но сегодня нас интересуют не такие дорогие решения. Как известно, большая часть геймеров предпочитает видеокарты до 400 долларов, ну а GeForce RTX 5070 в этот сегмент не вписывается. Инсайдеры сообщают о скором анонсе GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060, давая противоречивые оценки. Согласно предварительным отчётам, NVIDIA выпустит все 6 видеокарт новой серии до конца первого квартала. Таким образом, если GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 нас ждут к концу февраля, то GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 заглянут к концу марта.

Предполагается, что GeForce RTX 5060 Ti получит 128-битную шину и будет предлагаться в двух вариантах: 16 Гб и 8 Гб. Первая поступит в продажу с наценкой, тогда как вторая уложится в привычные для своего сегмента 400 долларов. Что до GeForce RTX 5060, то предлагать такую видеокарту будут до 350 и дешевле, но многое зависит от потенциальной прибавки между поколениями. Многие наши читатели знают, что после выхода GeForce RTX 2060 более поздние GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 давали небольшой прирост быстродействия, ну а поступившие в продажу флагманы намекают, что ждать от решений до 400 долларов революции не приходится. При этом некоторые инсайдеры отмечают, что указанные выше сроки вызывают большие сомнения. Давайте перейдём к тому, что мы точно знаем. Итак, предыдущее поколение настольной графики NVIDIA поступило в продажу осенью 2022 года. До наступления 2023 можно было купить GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, тогда как в начале 2023 на прилавки хлынула GeForce RTX 4070 Ti.. Ждать релиза GeForce RTX 4060 Ti пришлось до конца мая 2023-го, ну а народная GeForce RTX 4060 стала доступна в конце июня.

В то время NVIDIA только набирала обороты в области облачных вычислений, ну а сегодня за высокопроизводительными графическими ускорителями от дядюшки Хуанга очередь выстроилась на год вперёд. Денег у компании достаточно, а дефицит флагманов говорит о том, что большая часть производственных мощностей отдана для выпуска чипов для обучения ИИ. Со временем дефицит начнёт снижаться, но даже самая дорогая GeForce RTX 5090 не приносит так много прибыли, как новый графический ускоритель Blackwell B200. В ситуации, когда решения принимаются на основе прямой финансовой выгоды, ждать скорого выхода GeForce RTX 5060 стоимостью до 330 долларов было бы слишком наивно. Дженсен Хуанг на продаже одного графического ускорителя зарабатывает больше, чем на партии из сотен GeForce RTX 5060. Таким образом, пока NVIDIA не получит в своё распоряжение больше производственных мощностей, видеокарты до 400 долларов в продажу не поступят.

Вполне возможно, что такая аналитика переоценивает влияние финансовой составляющей, но в данном случае кроме инсайдерских данных у нас всё равно ничего нет. Не будет лишним добавить, что GeForce RTX 5060 окажется самым большим шагом вперёд за последние годы. Как вы уже поняли, ждать прибавку быстродействия в реальных сценариях не стоит, но куда интереснее влияние технологии масштабирования. Так, если сегодня GeForce RTX 4060 легко выдаёт 60 кадров в секунду в большинстве игр в разрешении 1080р на самых высоких настройках графики в DLSS 3.7, то GeForce RTX 5060 сможет больше. Мы уже видели результаты генеративного движка для более мощных решений, ну а это значит, что видеокарта до 350 долларов впервые за много лет сможет запускать любые игры в разрешении 2К. Без DLSS 4.0 не обойдётся, но умные алгоритмы оказывают всё менее заметное влияние на качество картинки. По мнению целого ряда экспертов, заметить ухудшение визуальной составляющей в наиболее агрессивных сценариях DLSS 4.0 можно только в том случае, если задаться целью их обнаружить. Чаще всего подобные мелочи в глаза не бросаются, а во время полного погружения в игру и вовсе невидны.

GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 ещё до анонса можно назвать крайне противоречивыми решениями. И всё же, если отбросить лишние ожидания и запросы, то обе видеокарты обеспечат приемлемую графику в 2К с минимальными компромиссами. Проблема лишь в том, что в продажу обе поступят не очень скоро. Было бы неплохо, если бы GeForce RTX 5060 появилась на прилавках к концу марта, но логики в таком шаге нет. NVIDIA чувствует себя уверенно, а геймерам ещё предстоит раскупить GeForce RTX 5070 Ti. Даже сегодня мы не знаем, когда точно эта видеокарта будет доступна в рознице, ну а о народных решениях вразумительной информации и вовсе не поступало.