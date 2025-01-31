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GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы

В первый день продаж купить GeForce RTX 5080 дешевле 220 000 рублей крайне проблематично, но энтузиасты покупают даже такие дорогие видеокарты
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Вчера состоялся мировой релиз настольной графики NVIDIA нового поколения. Многие наши читатели знали об этом событии, ожидая независимых результатов тестирования флагманов. Судя по всему, на этот раз эксперты и рядовые блогеры пришли к единому мнению. Так, GeForce RTX 5090 всего на 20-30% быстрее самой быстрой видеокарты предыдущего поколения, тогда как GeForce RTX 5080 и вовсе не демонстрирует заметного прироста в разрешении 2К. В более сложном 4К удаётся добиться прибавки до 10-15%, но в данном случае мнение экспертов немного расходится. Похоже, результат сильно зависит от тестового набора игр, но для конечного пользователя разница в несколько процентов не имеет существенного значения. Причина в том, что фрамрейт сильно зависит от процессора и оперативной памяти. Кроме того, заваленная мусором и плохо настроенная операционная система и вовсе может терять 10-15%, а это ровно столько же, как GeForce RTX 5080 прибавляет по сравнению с GeForce RTX 4080 SUPER. 

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Флагманы текущего поколения могут показаться провальными, но это только на первый взгляд, ведь владельцам GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 доступна технология масштабирования четвёртого поколения. DLSS 4.0 умеет генерировать 3 виртуальных кадра на один реальный, ну а это позволяет увеличить фрамрейт в 3-4 раза. В итоге GeForce RTX 5080 при использовании трассировки лучей на максимальных настройках графики в разрешении 4К демонстрирует почти 200 кадров в секунду, тогда как GeForce RTX 4090 выдаёт всего 110 fps. Такие результаты поражают, поскольку ранее ничего подобного мы не видели. При этом происходит всё это без существенного влияния на качество картинки, а также не увеличивает время отклика. Эксперты приходят к выводу, что текущее поколение настольной графики получит самый длительный жизненный цикл в истории, а GeForce RTX 5080 останется актуальной даже через 5 лет. Как будут развиваться события, пока неясно, но желающих приобрести новые видеокарты по завышенным ценам меньше не становится. Что же, сегодня новинки прибыли в Россию, где свободно лежат на прилавках виртуальных магазинов. Давайте разбираться в ценовой политике. 

Прежде всего в глаза бросается тот факт, что выбор моделей не очень большой. Доступно несколько вариантов от MSI и Palit. В данном случае следует помнить, что в Россию видеокарты завозятся неофициально, поскольку NVIDIA покинула рынок РФ ещё в 2022, а правительство США ввело всевозможные запреты на экспорт. Тот факт, что GeForce RTX 5080 свободно лежит на прилавках российских магазинов, уже можно назвать победой, хотя после изучения цен не совсем понятно, кого нам нужно поздравлять. Простенькая модель производства Palit стартует с 220 тысяч рублей. Видеокарта не имеет никаких выдающихся характеристик, предлагая близкие к эталонным тактовые частоты. В целом, Palit неплохо умеет делать видеокарты, находя баланс между конечной стоимостью и качеством. Довольно крупный кулер отлично справляется со своими задачами, а проблема только в цене. 

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Рядом лежит модель, выпущенная силами MSI. Здесь также нет никаких откровений, но в целом тайваньская компания пользуется у геймеров большим уважением, чем Palit. Берите, то, что нравится лично вам, ну а у MSI есть прокачанная GeForce RTX 5080 для энтузиастов. Здесь присутствует система жидкостного охлаждения. В теории, если вам сильно повезёт, то удастся поднять тактовые частоты на пару сотен мегагерц, а это даст ещё 5-7% прибавки на ровном месте. Как видите, за скромный потенциал вам придётся сразу же доплатить 20 тысяч рублей, поэтому такой выбор кажется довольно сомнительным. Вообще, если у вас в кармане есть 220 тысяч, то вы найдёте и 240, а значит с выбором всё не так просто. На момент написания данного материала в наличии было всего 3 таких видеокарты, поэтому поторопитесь. Ну и немногим дороже 215 тысяч доступна ещё одна модель производства MSI. У этой GeForce RTX 5080 тактовые частоты равны эталонным, но это ни в коем случае не может преподноситься в качестве минуса. Многочисленные тесты доказывают, что между моделями с увеличенной тактовой частотой и теми, что идентичны референсным, разница близка к нулю. В теории, более дорогие решения обладают потенциалом для разгона, но даже при помощи СЖО редко удаётся получить больше 7% прибавки. 

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Нет никаких сомнений, что совсем скоро цены на GeForce RTX 5080 в России пойдут вниз. Если вы давно хотели купить мощную видеокарту, но не готовы тратить на неё 220 тысяч рублей, то самое время запастись терпением. В случае, если деньги для вас значения не имеют, то берите здесь и сейчас. О достоинствах GeForce RTX 5080 вы могли прочесть выше, ну а мы напомним, что за 125 тысяч можно купить GeForce RTX 4080 SUPER. Из тестов мы знаем, что такая видеокарта на 7% медленнее в 2К и до 15% в 4К. Переплачивать 100 тысяч за такие мелочи – это не совсем разумно. Хотя, если учитывать прибавку в сценариях с активной технологией масштабирования третьего поколения, то всё становится на свои места. GeForce RTX 5090 пока в Россию не приехала, но это и не удивительно. Флагман текущего поколения в дефиците даже в США, а значит появится в российской рознице с некоторым опозданием. 

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Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 5080
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Американец
13:29
успел купить в ДНС rtx 5080 . разлетелись как горячий пирожки. Завтра приедет, сфотаю красотку чтоб вы позавидовали. ps. нищие не надо мне завидовать, если у вас нет денег то это ваши проблемы.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Александр
13:27
Мегарекламный втюх недоделки по двойным ценам, которая имеет все шансы сгореть. Про проблемы с 5 E-Pci e у 5080 уже вроде писали.))
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
Sergey Yanvarev
13:26
Ну а что тут думать вангуем 300-350 тыроф за 5090 в зависимости от жадности перекупов. Такой МММ нам даром не нужОн.
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
nonses84
13:19
Готовятся отдать эти земли евреям опять? И почему за эту разруху не хотят нести ответственность пендосы с евреями? Это же они там все разворошили! Так пускай теперь восстанавливают!
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nonses84
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Заметил, чем больше говорят о новых продуктах Интел, тем больше они будут провальными 🤔
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nonses84
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В общем да, но там диапазоны 420-470 и 650-700. И если синий у просто ламп в принципе ок, то вот этого дальнего красного можно сказать нет вообще.
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13:02
есть успехи?
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Enforsen Bsv
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янки до сих пор не могут сообразить, что их давно послали с их заявлениями ))) могут заявлять что угодно)))
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