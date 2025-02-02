Многие мои постоянные читатели знают, что какое-то время назад я работал в компьютерном магазине. Знакомые и клиенты часто обращались ко мне за различными советами, ну а сегодня некоторые из них всё ещё пишут по различным поводам. Не так давно с вопросом о выборе видеокарты обратился сосед, который довольно долго снимал квартиру по соседству. Выяснилось, что он хочет купить видеокарту, которая будет тянуть все игры в разрешении 2К, но при этом не разорит его небольшой бюджет. Что же, первым дело я предложил Radeon RX 7700 XT, которая идеально вписывается в указанные выше требования. Знакомый удивился, поскольку не видел такую видеокарту в магазинах. Узнав, что речь идёт о продукции AMD, он выразил сомнения и попросил предложить что-то ещё. Я начал рассказывать ему о высокой производительности, выгодной стоимости и других достоинства Radeon RX 7700 XT, но столкнулся с интересной реакцией.

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Знакомый не хотел покупать видеокарту AMD, ведь о существовании этой компании он ничего не знает. Если он что-то и читал на тему графических чипов в интернете, то это была NVIDIA, тогда как о бурной деятельности подопечных тётушки Су он слышит в первый раз. Я напомнил моему бывшему соседу о том, что у него в компьютере стоит процессор Ryzen 5 5600Х, который также выпущен AMD, но так и не получил вразумительной реакции. Было заметно, что парень хочет купить видеокарту NVIDIA, ну а мне не оставалось ничего, кроме как указать на GeForce RTX 4060 Ti. Я предложил ему изучить тесты, где Radeon RX 7700 XT демонстрирует более впечатляющие результаты, но мой знакомый отказался. После этого он задал вопрос, который озадачит любого фаната AMD. Суть вопроса сводилась к тому, чем именно Radeon RX 7700 XT лучше именно для него. И вот здесь и возникает проблема, вынудившая меня написать данный материал. Какую видеокарту купил мой знакомый, вы узнаете через несколько абзацев, а пока немного теории.

Итак, подавляющее большинство геймеров предпочитает не забивать себе голову поколениями графических чипов, производительностью, количеством памяти и тому подобными мелочами. Любители видеоигр с трудом назовут вам даже один из перечисленных выше параметров, но чётко осознают, что в компьютере у них работает NVIDIA GeForce. Бывает так, что даже владельцы видеокарт AMD полагают, что купили продукцию от дядюшки Хуанга. Поразительно, но это так. Это не значит, что AMD выпускает плохие видеокарты. Совсем нет, а сегодня я попытаюсь разобраться в проблеме. Многие полагают, что долгое время у красных не было хороших видеокарт, поэтому ни о какой конкуренции не могло быть и речи. Что же, взгляните на Radeon RX 5700 XT. Видеокарта поступила в продажу в 2019 году и до сих пор имеет небольшой запас быстродействия. Она легко тянет все новинки в 1080р, обеспечивая не меньше 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. Кажется, что выпустившая такой успешный продукт компания должна дожимать рынок, но AMD всегда ведёт себя нелогично. В начале 2020 производство Radeon RX 5700 XT свернули, а после начала бума майнинга видеокарты и вовсе разобрали фермеры. Получается, что больше 5 лет назад Лиза Су располагала графическим чипом, который мог легко захватить средневысокий сегмент, но по непонятным для геймеров причинам остановила выпуск. Как видите, купить бывшую в употреблении Radeon RX 5700 XT можно за 23 тысячи, но придётся подождать, поскольку видеокарта идёт из-за рубежа. Магазин даёт 3 месяца гарантии, а в целом это лучшее предложение за такую цену.

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Спустя пару лет вышла Radeon RX 6650 XT, но и здесь красные сели в лужу. Видеокарта оказалась немногим быстрее Radeon RX 5700 XT, но по неясной причине получила ценник от 400 долларов. Через несколько месяцев, когда низкий спрос вынудил руководство AMD взяться за голову, стоимость начала снижаться, но было уже поздно. Radeon RX 6650 XT активно продавалась больше года, но потом также ушла в историю. Важно учитывать, что она считалась главной конкуренткой для GeForce RTX 3060, но проиграла сопернице вчистую. И дело даже не в том, что видеокарта NVIDIA имела 12 Гб памяти, тогда как у Radeon RX 6650 XT было всего 8 Гб. На самом всё куда проще. Так, на полках лежали десятки различных моделей GeForce RTX 3060, а сама она выпускалась миллионным тиражом. В то же время Radeon RX 6650 XT была представлена несколькими моделями, но стоила столько же, как и конкурентка. Любой геймер, мало знакомый с тестами, выбирал NVIDIA, ведь здесь было знакомое название. Ну а те, кто пытался в теме разобраться, видели разницу в количестве памяти и делали очевидный выбор. Radeon RX 6650 XT была на 15% быстрее в играх, но это с использованием флагманского процессора, тогда как на недорогом компьютере разница между видеокартами снижалась до 5-7%, ну а это явно недостаточно, чтобы переубедить рядовых геймеров.

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В портфолио обеих компаний достаточно графических чипов, поэтому я остановлюсь на тех, что больше подходят для данного материала. Смотрите, в 2023 в продажу поступила Radeon RX 7600, которая пришла на смену указанной выше Radeon RX 6650 XT. Вот только новинка имела идентичную производительность, что делало её неинтересной конечному потребителю. Для кого вообще выпускается Radeon RX 7600, сказать сложно. Она дороже GeForce RTX 4060, но предлагает такую же скорость и аналогичное количество памяти. По эффективности технологии масштабирования и трассировки лучей видеокарта NVIDIA выходит вперёд, ну а в итоге Radeon RX 7600 если и продаётся, то в крайне незначительном количестве. Проще говоря, покупка её скорее случайность, ведь в здравом уме геймер выберет GeForce RTX 4060. Именно эта видеокарта считается самой продаваемой, предлагая достаточно высокие скоростные показатели за свои деньги. Хотелось бы больше, но в этом случае расходы будут выше.

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И вот здесь я возвращаюсь к вопросу, который зада мой знакомый. Сравнивая Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti, он не понимал, какие преимущества даст лично ему видеокарта AMD. Очевидно, что с процессором Ryzen 5 5600Х разница между конкурентами окажется незаметной в реальных играх. У Radeon RX 7700 XT больше видеопамяти, но такое преимущество есть только на бумаге. Эксперты много говорят о том, что в разрешении 2К требуется не меньше 10 Гб памяти. Якобы, GeForce RTX 4060 Ti упирается в стену, вот только результаты выходят крайне противоречивыми, ведь даже в требовательных играх с 8 Гб памяти можно жить. Ну а учитывая, что многие геймеры включают технологию масштабирования, то все проблемы автоматически исчезают. В таком режиме Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti вообще неразличимы по скоростным показателям, тогда как цена в рознице сильно отличается. Несмотря на всё это я продолжаю считать Radeon RX 7700 XT лучшей видеокартой в своём ценовом сегменте, вот только реальная её цена должна быть ниже. Скорее всего, даже если бы Radeon RX 7700 XT стоила 44 тысячи, то геймеры предпочитали GeForce RTX 4060 Ti, а значит требуется кардинальная смена ценовой политики. Судя по тому, как последние 6 лет ведёт себя Лиза Су, подобных планов у AMD нет. Мой бывший сосед купил GeForce RTX 4060 Ti, избавившись от старой GeForce GTX 1650. По его словам, видеокарта в 2 раза быстрее, ну а это именно то, что он хотел получить.

Ну а мы идём дальше. Если вы внимательно читали информацию о продажах видеокарт в Германии за последние годы, то можете помнить, что в 2023 отличные показатели демонстрировала Radeon RX 7800 XT. Видеокарта имеет 16 Гб памяти уверенно показывает себя в любых играх в разрешении 2К на максимальных настройках графики. Чаще всего вам даже не понадобится включать технологию масштабирования, ну а это хороший результат. Во только в начале 2024 в продажу поступила GeForce RTX 4070 SUPER, поставившая крест на успешных продажах Radeon RX 7800 XT. Видеокарта NVIDIA дороже, но она быстрее и на слуху у рядовых геймеров. Radeon RX 7800 XT если и производится, то в малых тиражах, а за последние несколько лет стоимость её вообще не изменилась. AMD – это явный аутсайдер рынка. В таком положении нужны либо уникальные предложения с продвинутыми характеристиками, либо разумная ценовая политика. Увы, но ни первого, ни второго у красных нет, как нет и спроса со стороны геймеров. Даже если бы сегодня выбор в сегменте от 70 до 80 тысяч делал я, то всё равно купил бы GeForce RTX 4070 SUPER. У Radeon RX 7800 XT больше памяти, но прибавка в 4 Гб в реальных сценариях бесполезна, а уверенности в светлом будущем GeForce RTX 4070 SUPER намного больше.

У тётушки Су есть Radeon RX 7900 XT, которая по всем прогнозам просто обязана была занять лидирующие позиции в сегменте субфлагманов. Не срослось. Инсайдеры писали, что инженеры что-то напутали с графической архитектурой, а в итоге настольная графика актуального поколения получилась прожорливой, медленной и дорогой. AMD пришлось быстро менять ценовую политику, ну а сегодня в качестве конкурентки для Radeon RX 7900 XT фигурирует GeForce RTX 4070 Ti SUPER. На самом деле видеокарта NVIDIA медленнее, предлагая меньше памяти и 256-битную шину, тогда как продукция красного лагеря щеголяет 320-битной шиной и 20 Гб видеопамяти. В текущих условиях - это скорее минус. GeForce RTX 4070 Ti SUPER сложно назвать популярной, ведь она стоит больше 800 долларов в США и 115 тысяч на российском рынке. Radeon RX 7900 XT определённо лучше, но не за аналогичную цену. Сложно сказать, есть ли у красных потенциал для коррекции стоимости. Скорее да, чем нет, но руководство AMD пустило ситуацию на самотёк, предлагая геймерам делать выбор. Ну а заваленные рекламой NVIDIA любители видеоигр смотрят в сторону зелёного лагеря, что делает Radeon RX 7900 XT нишевой и не интересной конечному потребителю. Скорее всего, 20 Гб памяти и 320-битная шина крайне дороги, но попыток выпустить массовое решение с 16 Гб памяти и 256-битной шиной не было. Именно массовое. Radeon RX 7900 GRE не в счёт, ведь о существовании такой видеокарты знают единицы, а купить её и вовсе крайне сложно.

Не вышло у Лизы Су и с флагманом. Radeon RX 7900 XTX очевидно выгоднее GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA стоит в 2 раза дороже, предлагая 15% прирост производительности. Такие мелочи незаметны в реальных играх, где фремрейт часто уходит выше 100 fps. Если бы передо мной стоял выбор: Radeon RX 7900 XTX или GeForce RTX 4090, то я бы купил первую, но карты здесь путает GeForce RTX 4080 SUPER. Эта видеокарта уступает флагману AMD в скорости, но разрыв не критичный, а геймеры голосуют рублём (долларом, евро или юанем). Из трёх указанных выше видеокарт я бы всё равно выбрал Radeon RX 7900 XTX, но дело здесь в простой выгоде, которая подтверждается тестами. Увы, но рядовые геймеры не всегда делают разумный выбор, а маркетологи NVIDIA слишком хорошо справляются со своими обязанностями.

Как вы могли слышать, недавно в продажу поступили GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Новинки оказались ненамного быстрее решений предыдущего поколения, но при правильном подходе и умелой манипуляции цифрами NVIDIA удаются поразительные вещи. Так, если вы включите агрессивные алгоритмы технологии масштабирования четвёртого поколения, то GeForce RTX 5080 окажется в 2 раза быстрее Radeon RX 7900 XTX с активной трассировкой лучей в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Здесь видеокарта NVIDIA выдаёт почти 200 кадров в секунду, тогда как у Radeon RX 7900 XTX немногим меньше сотни. Да, в сценариях, когда DLSS 4.0 не активна, преимущества почти нет, но сеть заполонили правильные цифры, на основе которых геймеры и делают выводы. Если выбор стоял между Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 5080, то я бы ещё подумал. В теории, играть в 4К позволяют обе, но требования растут, а мы решительно ничего не знаем о FSR четвёртого поколения. Возникают справедливые вопросы: насколько новая технология масштабирования AMD окажется лучше, и будет ли она поддерживать видеокарты прошлых поколения? Ничего определённого по этому поводу в сети нет, хотя надежды остаются. Так, актуальная FSR 3.5 не только поддерживает все видеокарты AMD начиная с серии Radeon RX 5000, но и прекрасно работает с решениями конкурентов. Например, FSR 3.5 вы можете запустить на серии GeForce GTX 10, тогда как NVIDIA не предлагает аналогичную поддержку своим видеокартам.

Неплохо, но кроме этого похвастать AMD нечем. Релиз настольной графики следующего поколения так и не состоялся. Руководство красных почему-то отменило презентацию, а сегодня там ждут итоговых показателей GeForce RTX 5070. Видеокарта NVIDIA поступит в продажу в конце февраля, а после этого мы услышим нечто внятное и от тётушки Су. Понять главу красных можно, ведь она не хочет рисковать, но в данном случае промедление сродни поражению. Кажется, что руководство AMD уже смирилось со своим статусом, ну а я не верю, что Radeon RX 9070 XT сможет заинтересовать геймеров. Если бы у тётушки Су в руках был бы прорывной продукт, она не стала бы его скрывать. Некоторые фанаты красных всё ещё надеются. Почему бы и нет. Я был бы не против здоровой конкуренции, но пока доверия к AMD нет, ведь даже успешные по характеристикам продукты не находят дорогу к потенциальным покупателям. Цены слишком высокие (учитывая наличие более популярного конкурента), выбора нет, а целый ряд преимуществ тонет в остром непонимании законов рынка и откровенно плохой маркетинговой политике.