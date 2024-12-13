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Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада

Судя по всему, новые власти решили начать правление с расправы над оппонентами
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Сегодня Западные журналисты активно обсуждают смену власти в Сирии. Ещё недавно правление Башара Асада казалось вечным, ну а в какой-то момент скоординированные действия сразу нескольких группировок привели к стремительному поражению правительственных сил. Некоторые аналитики говорят о том, что армия не учла опыт ведения боевых действий в Украине и была решительно не готова к применению множества беспилотников. Возможно, что так и было, но решающий удар по позициям президента нанесли представители ближайшего окружения. В европейской прессе принято считать, что сделано это было для достижения демократии, но любой здравый человек понимает, что обычно в таких ситуациях руководствуются личными мотивами. Уже не важно, чего хотели новые власти, ведь значение имеет только то, как правительство распорядится открывшимся окном возможностей. 

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Аналитики признают, что правление Башара Асада и в целом всей его семьи было трудным для страны, но следует также учитывать, что в итоге действующий лидер смог урезонить террористические группировки, загнав их в глубокое подполье. Пришедшие к власти обещают не повторить ошибок прошлого, но сегодня эти люди пытаются играть прежде всего на европейскую и американскую публику. Измученными войнами жители сирийских городов меньше всего хотят окунуться в демократию, мечтая о мире, доме и достатке. Похоже, всё это пока недостижимо, поскольку противоречия между принимавшими участие в свержении Асада группировками нарастает. В сеть попадают кадры жестоких расправ над религиозными меньшинствами, а действия ключевых региональных игроков делают обстановку ещё более горячей. Если судить по первым заявлениям властей, мирным жителям придётся несладко, поскольку лидер сирийских повстанцев Ахмад аль-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани объявил о важных переменах. Он пообещал распустить силы безопасности бывшего режима, закрыть тюрьмы и начать преследование тех, кто был причастен к пыткам и убийствам заключённых.   

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь речь идёт о банальном сведении счётов с проигравшими. Тысячи боевиков уже вышли из тюрем, тогда как уже совсем скоро террористы, отбывавшие сроки за убийство мирного населения, получат в руки оружие и смогут отомстить тем, кто усадил их за решётку. В интервью Reuters Ахмад аль-Шараа назвал свои действия разрушением старой системы и считает их правильными. Никем не избранный глава Сирии напомнил, что семья Асада правила больше 50 лет, а Башар Асад надолго останется в истории как символ насилия и страха. В такой ситуации было бы неплохо начать с примирения сторон, но новый глава страны не намерен прощать старых врагов. Он пообещал добиваться справедливости не только в пределах Сирии, но также наказать всех, кто бежал и прячется в соседних государствах. Очевидно, что Ахмад аль-Шараа указывает в сторону свергнутого лидера, а значит совсем скоро бывшие террористы потребуют у России выдать им Башара Асада. 

Представители Reuters служат рупором официального Вашингтона, поэтому не могут обойтись без слезливых историй. Указывается, что в тюрьмах Асада исчезли тысячи невинных людей, а сегодня беженцы возвращаются и пытаются отыскать своих родных и близких. Нет никаких сомнений, что среди осуждённых есть те, кто получил срок по политическим мотивам, но в данном случае спорить можно бесконечно долго. Есть те, кто пострадал во время правления Асада, как есть и люди, которым он казался хорошим президентом. Учитывая, что новые власти намерены начать с расправы над оппонентами, ожидать ранее объявленного объединения народа не приходится. Пока же сам Ахмад аль-Шараа заявил, что в стране нет денег для реализации озвученных выше проектов. Очевидно, что новые власти надеются на Европу и США, но в данном случае непонятно, кто выступит в качестве финансового гаранта. Европа приняла миллионы сирийцев, а сегодня раздумывает о том, чтобы отправить этих людей восвояси. Назревает гуманитарная катастрофа. Израиль продолжает наносить удары, боевики устанавливают новые порядки, а тысячи беженцев уже стоят на границе между Сирией и Турцией. Эти люди восприняли свержение Асада как решение всех проблем, но не осознают, что проблемы для них только начинаются. Даже в турецких лагерях для беженцев они могли рассчитывать на регулярную еду и кровать, а в Сирии у них не будет ни дома, ни пищи. 

Ахмад аль-Шараа отметил, что страна разорена и потребовал снятия санкций. Что странно, ещё месяц назад финансовое положениие Сирии было относительно стабильным, ну а это значит, что значительные суммы денег растворились в неизвестном направлении. Не исключено, что часть забрал Башар Асад, но можно предположить, что основные богатства разграбили боевики. В теории, снятие санкций и возможность продавать нефть на мировом рынке приведёт к быстрому притоку средств, но в данном случае нет никакой уверенности, что деньги пойдут на благие цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что любые санкции могут быть пересмотрены только при соблюдении жёстких условий, включая защиту прав меньшинств и предотвращение использования Сирии в качестве базы для терроризма. Если подобные условия действительно будут выдвинуты, то денег Ахмад аль-Шараа не получит никогда. Эксперты полагают, что более реалистичный сценарий предполагает отказ от сотрудничества с Москвой в обмен на финансовые гарантии со стороны США. Всё это выглядит более реалистично, ну а сегодня новые власти ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами и пытаются понять, с кем им дружить выгоднее. 

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