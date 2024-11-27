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Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна

GeForce RTX 4090 уже не способна обеспечить максимальное качество картинки в разрешении 4К со стабильными 60 кадрами в секунду
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Было время, когда самые быстрые видеокарты на рынке стоили всего 700 долларов, а между поколениями наблюдался значительный прирост производительности. В те времена NVIDIA ещё не превратилась в полупроводникового монстра и старалась не ссориться с потенциальными покупателями. Аппетиты у Дженсена Хуанга ещё не выросли до непомерных размеров, а сам он часто улыбался и обещал геймерам светлое будущее. К сожалению, большая часть обещаний осталась в прошлом и была благополучно забыта, ведь сегодня мы говорим о самой дорогой компании на планете, выпускающей самую ценную продукцию. Сложно сказать, как графические ускорители для обучения ИИ вдруг стали нужны абсолютно всем. Нас такие подробности в данном материале не волнуют, ведь есть и более важная тема. Так, с недавних пор прирост производительности между поколениями сильно замедлился. 

Некоторые эксперты полагают, что причина лежит в области физики. Смотрите, между 8-нм и 4-нм узлом наблюдается двукратная разница, но освоение этих технологических процессов заняло много лет. Видеокарты прошли через все доступные на том или ином этапе технологии, но каждые два года мы хотим видеть хотя бы 50% рост производительности. Если бы путь от 8-нм до 4-нм был пройдён за несколько лет, то говорить о 50% росте стало бы уместно, но технологии двигались медленно, а в итоге разработчикам пришлось делать сложный выбор. Например, в графических чипах среднего и средневысокого сегмента прирост стал минимальным, но обошлось без значительного увеличения потребления энергии. С флагманами такой фокус бы не прошёл, поэтому здесь пришлось повышать теплопакет всеми доступными способами. Это всего лишь одна точка зрения, ведь многие эксперты полагают, что NVIDIA сознательно топчется на месте, поскольку не видит необходимости рваться вперёд. Конкурентов нет, а скромные потуги со стороны AMD не в счёт. 

Что же, флагманы любят все, ну а наращивание мощности здесь не обошлось без неприятных сюрпризов. Самые мощные видеокарты последних поколений стоят очень дорого, но сегодня нам бы хотелось понять, сколько реально можно получить после перехода от одного поколения к другому. Учтите, что тема актуальна, ведь уже в январе на полках появится GeForce RTX 5090, ну а это повод изучить несколько флагманов. Обратим внимание на тесты, проведённые на канале Testing Games. Автор взял GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 4090, а после сравнил из в новых играх 2024 года. Результат вы можете увидеть на скриншотах выше. Что же, в большинстве игр флагман нового поколения показывает себя на 50% быстрее. Достаточно ли это для того, чтобы тратить несколько тысяч долларов каждые два года, вопрос открытый. Как видите, прирост между поколениями в верхнем ценовом сегменте стабильный, ну а это свидетельствует о том, что GeForce RTX 4090 практически не имеет слабых мест и неплохо показывает себя в самых требовательных сценариях. 

Ну почти, ведь всегда можно включить трассировку лучей. И вот здесь выясняется, что ни одна видеокарта на рынке не способна тянуть Black Myth: Wukong в разрешении 4К на самых высоких настройках графики с активной технологией RTX-ON. На помощь приходит DLSS 3, ну а многие аналитики полагают, что технологии масштабирования позволят в ближайшие годы сохранить прирост быстродействия между поколениями. Сегодня такая технология не идеальна, поскольку ухудшает качество картинки. Логика следующая: трассировка лучей делает изображение более реалистичным и даже живым. Отлично, но её активация серьёзно влияет на фрамрейт. Вы включаете DLSS 3, но тут же теряете в чёткости картинки и начинаете видеть размытия фоновых изображений и стоящих в отдалении персонажей. Если NVIDIA сделает так, чтобы фрамрейт после активации технологии масштабирования следующего поколения увеличивался, а визуальная составляющая не страдала, то это будет настоящий прорыв. А пока в играх типа Black Myth: Wukong только и остаётся, что идти на компромисс. Если подумать, то GeForce RTX 5090 должна на время проблему решить, но уже через год появятся игры, ставящие ещё не вышедший флагман в тупик. 

А теперь посмотрим, сколько мощные видеокарты стоят в рознице. Найти GeForce RTX 3090 Ti на не удалось, поэтому остановимся на GeForce RTX 3090. Она ещё на 10% медленнее, а в целом между флагманами наблюдается до 60% разрыва. Стоит флагман прошлого поколения 160 тысяч рублей, ну а его покупка выглядит неоправданной. Флагман пусть и неплохо справляется с играми, но сильно отстаёт от GeForce RTX 4090. Обычно дорогие видеокарты покупают люди, у которых нет финансовых проблем, а значит экономить половину суммы, но получить компромиссное решение, захотят немногие. Выпуск обеих видеокарт уже остановлен, поэтому со временем встретить GeForce RTX 4090 в рознице станет сложно. 

На самом деле минимальный прирост между поколениями наблюдался и у AMD. Например, Radeon RX 7900 XTX стала всего на 30% быстрее флагмана прошлого поколения, ну а инсайдеры писали, что инженеры допустили критическую оплошность, а в итоге спрос на видеокарты красного лагеря остаётся минимальным. За Radeon RX 7900 XTX просят 130 тысяч рублей, а сама она на 15% уступает по производительности GeForce RTX 4090. Предложение выгодное, но энтузиасты любят лидеров, а видеокарта AMD не способна предложить ультимативную скорость. Мало того, она ещё и пасует в трассировке лучей. В сети можно встретить графики, заказанные менеджерами NVIDIA. Данные красочно демонстрируют, что в некоторых сценариях с трассировкой лучей GeForce RTX 4090 оказывается до двух раз быстрее, ну а потенциальные покупатели не хотят видеть на своих компьютерах представителя лагеря аутсайдеров. Повторимся, что Radeon RX 7900 XTX за свои деньги чрезвычайно выгодна, но разум нечасто определяет наш выбор, а в данном случае статистика свидетельствует в пользу дядюшки Хуанга.  

Встречаются фанаты NVIDIA, которые не могут себе позволить купить видеокарту за 300 тысяч рублей. Что же, в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая по уровню быстродействия примерно равна GeForce RTX 3090 Ti. Видеокарта предлагает 16 Гб видеопамяти, неплохо показывает себя в трассировке лучей и после включения технологии масштабирования может покорять любые игры в 4K@60 fps. За GeForce RTX 4070 Ti SUPER просят всего 100 тысяч рублей, а между прочим она всего на 40-50% уступает лидеру рынка. Если обратиться к статистике Steam, то можно сделать вывод, что субфлагманы не пользуются высоким спросом, но в данном случае нам важны другие детали. Видеокарта выгодная, а наличие внушительной производительности позволяет сэкономить целых 200 тысяч рублей, пойдя на компромисс с настройками графики. 

Помните, что ни один быстрый компьютер не обходится без мощного процессора. Автор теста использовал Ryzen 7 7800X3D. Стоит такой камень недёшево, но не является самым скоростным на игровом рынке. Не так давно AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D, ну а это настоящим монстр. Инсайдеры пишут, что спрос на новый флагман настолько велик, что цены поднялись выше рекомендованных даже в США. Во многих магазинах Ryzen 7 9800X3D нет в наличии, ну а мы видим, что количество энтузиастов увеличивается. К такому процессору идеально подойдёт GeForce RTX 4090, но уже совсем скоро в продажу поступит GeForce RTX 5090. Можно предположить, что она прибавит те же 50%, ну а это станет сигналом для сотен тысяч геймеров по всей планете. Желающих купить видеокарту за несколько тысяч долларов сегодня достаточно, а значит цены снижаться точно не будут. 


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