Сегодня рынок настольных и серверных процессоров разделён между AMD и Intel. Существуют и другие стартапы, предлагающие интересные решения, но доля их мизерна, а особенности архитектуры стоят на пути массового использования. Одна из причин кроется в преемственности. Так, если та или иная крупная компания десятилетиями закупала процессоры, то даже после появления более выгодных и производительных решений продолжит в том же духе. Переход на процессоры другой компании потребует закупки новых материнских плат и в целом подходит только в том случае, если замене подлежит значительная часть серверов. Конкуренты не сидят без дела, но на завоевание заметной части рынка могут уйти десятилетия. Вполне возможно, что ждать так долго не потребуется, а причина лежит в области внешней политики правительства США.

Как вы могли слышать, американское правительство не намерено прекращать торговую войну, а Трамп и вовсе заявил о необходимости более решительных действий. Давление на Китай продолжится, а сегодня компании из Поднебесной лишены не только возможности закупать современное оборудование для выпуска чипов, но и отрезаны от обслуживания уже приобретённых устройств. В стране уже достаточно давно идёт разработка собственных аналогов, но всё более заметные ограничения со стороны США стоят на пути прогресса. Похоже, в ближайшее время о революции в сегменте настольных процессоров речь не идёт. Не так давно одна из самых известных полупроводниковых компаний в КНР выпустила новый перспективный процессор. Речь идёт о KaiXian KX-7000, тесты которого вызывают разочарование и доказывают, что без доступа к актуальным техпроцессам никакого значительного прогресса не будет. Эксперты уже проанализировали самый быстрый китайский процессор и пришли к выводу, что камень не способен на равных соперничать с современными процессорами AMD и Intel. Даже в сравнении с их устаревшими моделями производительность KX-7000 оказалась явно недостаточно.

Zhaoxin – это амбициозная китайская компания, поддержку которой оказывают власти КНР. В разработку новых решений вливаются миллиарды долларов, но пока процесс импортозамещения идёт медленно. Напомним, Zhaoxin основана на наследии Via, ну а было время, когда эта компания представляла собой серьёзную конкуренцию AMD и Intel в сегменте процессоров x86. Ожидания от новой линейки KaiXian KX-7000, анонсированной в конце 2023 года, были высокими. Так, разработчики обещали продукцию, сравнимую по мощности с актуальными решениями от ведущих мировых брендов. Судя по тестам, всё оказалось не так радужно, о чём пишут авторы ресурса PC Watch. В ходе тестов KaiXian KX-7000 едва догнал Ryzen 5 5600G, ну а это процессор, выпущенный больше четырёх лет назад. В качестве соперника также фигурирует Core i3-8100, которому скоро исполнится 7 лет. Проблема в том, что процессор китайского производства умудрился отстать даже от не самых свежих решений, ну а это говорит о целом ряде проблем, решать которые придётся в ближайшие годы.

KaiXian KX-7000 построен на новой архитектуре и включает 8 ядер без поддержки многопоточности. У него есть 4 Мб кеш-памяти второго уровня и 32 Мб кеш-памяти третьего уровня (L2 и L3). Заявлена поддержка оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-4800, а также 24 линий PCIe 4.0. Ничего прорывного, но в целом относительно неплохо, но тесты доказывают, что поддержка современной ОЗУ – это ещё не всё. Ryzen 5 5600G предлагает 6 ядер и 12 потоков, а также работает на тактовой частоте до 4.4 ГГц. Он построен на архитектуре Zen 3, тогда как Core i3-8100 имеет всего 4 ядра и 4 потока с тактовой частотой 3.6 ГГц. Результаты тестов вы можете увидеть в таблице. Что же, синтетических бенчмарках вроде 3DMark, Cinebench R23 и CPU-Z китайский процессор уступил конкурентам, но особенно заметным стало отставание в играх.

В Dragon Quest X с использованием интегрированной графики KX-7000 показал результат в 1.5 раза хуже, чем Core i3-8100, и почти в 5 раз хуже, чем Ryzen 5 5600G. Это подчёркивает минимальный потенциал встроенного графического ядра. Использование дискретной видеокарты Radeon RX 6400 помогло сократить разрыв, но все равно не сделало KX-7000 равным конкурентам. В Final Fantasy XIV китаец показал значительное отставание от конкурентов, ну а мы видим, что поддержка более современных технологий PCIe 4.0 и DDR5 процессору не очень помогает. Но куда более тревожно выглядят показатели энергоэффективности. В ряде тестов KX-7000 потреблял вдвое больше энергии, чем Core i3-8100, что ставит под сомнение практичность его использования в условиях современных требований к энергосбережению. Эксперты Tom’s Hardware прямо заявили, что обсуждать графическое ядро KX-7000 бессмысленно из-за его крайне низкой производительности. В целом они пришли к выводу, что архитектура Zhaoxin пока существенно отстаёт не только от актуальных решений AMD и Intel, но и выпущенной много лет назад продукции.

Судя по тестам, основная проблема KaiXian KX-7000 кроется в сильном отставании в однопоточных задачах. Учитывая, что подобные сценарии крайне важны для многих приложений, рекомендовать процессор в качестве полноценной замены американским аналогам не приходится. Сегодня Китай активно инвестирует в развитие собственной микроэлектроники, чтобы уменьшить зависимость от западных технологий. Проблема в том, что прогресс движется медленно, а KaiXian KX-7000 наглядно показывает, что это сложный и долгий процесс. Несмотря на усилия Zhaoxin, китайским x86-процессорам ещё далеко до уровня AMD и Intel, и значит местным компаниям потребуется больше времени. Следует добавить, что даже если KaiXian KX-7000 и не конкурент актуальным настольным процессорам AMD и Intel, то он неплохо подходит для работы на государственных предприятиях. Производительности его достаточно для запуска рабочих приложений и интернета, а также для автоматизации производства и многих других задач. Россия по данному направлению отстала ещё сильнее, ну а недавно мы писали о небольшой партии Baikal-S, которая могла быть выпущена на китайских фабриках.